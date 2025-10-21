Pronostico Chelsea-Ajax: la partita è senza storia

Chelsea-Ajax è una partita della terza giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Due soli precedenti nella storia: e Chelsea imbattuto (una vittoria e un pareggio). Nelle ultime cinque partite giocate in manifestazioni Uefa l’attuale squadra di Enzo Maresca o ha sempre segnato oppure ha preso gol: in poche parole è da una vita che un match giocato dai Blues al di là dei confini non finisce zero a zero.
E questo Chelsea, cresciuto in maniera esponenziale nell’ultimo anno grazie al lavoro del tecnico italiano, non vuole abbassare la guardia e contro un Ajax giovane, che ne ha perse due su due in questo avvio di manifestazione, senza nemmeno segnare un gol, è tutto troppo semplice. Una partita senza storia per svariati motivi: non solo il momento di forma (gli olandesi non hanno vinto nessuna delle ultime tre partite giocate in campionato a differenza degli inglesi) ma anche lo strapotere tecnico e fisico evidente, sotto gli occhi di tutti, che pende verso la formazione londinese.
Inoltre, i Blues, hanno perso due sole partite delle ultime sessanta in casa giocate nella fase iniziale della Champions League. L’Ajax, invece, in totale, ne ha perse sei nelle ultime sette giocate. Numeri e tutto il resto non danno scampo.
Come vedere Chelsea-Ajax in diretta tv e in streaming
La sfida Chelsea-Ajax è in programma mercoledì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
Il segno NO GOL è quotato a 1.95 su Goldbet e Lottomatica e a 1.92 su Snai. La vittoria del Chelsea, invece, ha un valore di 1.23 su Goldbet e Lottomatica e 1.24 su Snai
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
- GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO
- SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO
- LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO
Il pronostico
Chelsea vincente, senza problemi, dentro una sfida che visti i mancati gol dell’Ajax in Champions – contro Inter e Marsiglia – dovrebbe vedere solamente una squadra a segno, quella allenata da Maresca.
Le probabili formazioni di Chelsea-Ajax
CHELSEA (4-2-3-1): Sánchez; James, Tosin, Fofana, Cucurella; Caicedo, Lavia; Neto, Buonanotte, Garnacho; George.
AJAX (4-3-3): Jaroš; Gaaei, Šutalo, Baas, Rosa; Klaassen, Gloukh, Taylor; Edvardsen, Weghorst, Godts.
POSSIBILE RISULTATO: 3-0