Pronostico Chelsea-Ajax: la partita è senza storia

Chelsea-Ajax è una partita della terza giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Due soli precedenti nella storia: e Chelsea imbattuto (una vittoria e un pareggio). Nelle ultime cinque partite giocate in manifestazioni Uefa l’attuale squadra di Enzo Maresca o ha sempre segnato oppure ha preso gol: in poche parole è da una vita che un match giocato dai Blues al di là dei confini non finisce zero a zero.

E questo Chelsea, cresciuto in maniera esponenziale nell’ultimo anno grazie al lavoro del tecnico italiano, non vuole abbassare la guardia e contro un Ajax giovane, che ne ha perse due su due in questo avvio di manifestazione, senza nemmeno segnare un gol, è tutto troppo semplice. Una partita senza storia per svariati motivi: non solo il momento di forma (gli olandesi non hanno vinto nessuna delle ultime tre partite giocate in campionato a differenza degli inglesi) ma anche lo strapotere tecnico e fisico evidente, sotto gli occhi di tutti, che pende verso la formazione londinese.

Inoltre, i Blues, hanno perso due sole partite delle ultime sessanta in casa giocate nella fase iniziale della Champions League. L’Ajax, invece, in totale, ne ha perse sei nelle ultime sette giocate. Numeri e tutto il resto non danno scampo.

Come vedere Chelsea-Ajax in diretta tv e in streaming