Pronostico Brann-Rangers: cambio tecnico e svolta immediata

Brann-Rangers è una partita valida per la terza giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Cinque vittorie di fila in casa per il Brann, che nel pomeriggio di giovedì ospita i Rangers nella terza giornata di Europa League. Un filotto che si potrebbe fermare, nonostante gli scozzesi siano ancora a zero punti in classifica e non stiano vivendo il migliore momento della loro stagione.

Sì, gli ospiti non vincono dallo scorso 28 settembre (poi tre pareggi e una sconfitta) e in questa manifestazione hanno collezionato due sconfitte contro Genk e Strurm Graz. A inizio ottobre c’è stato anche un cambio tecnico, ad interim e, nella giornata di oggi gli scozzesi hanno annunciato il nuovo allenatore: arriva Danny Rohl, tedesco 36enne, con un passato allo Sheffield. Una scelta a due giorni da un match non è poi così semplice da capire. Ma almeno, per i prossimi due anni e mezzo, c’è un contratto firmato. Basterà per cambiare impatto all’annata? Di solito succede così, almeno all’inizio, quando in panchina c’è un nuovo tecnico.

Poi c’è pure da dire un’altra cosa: pensare che il Brann – che sì in Patria è una squadra importante – possa riuscire ad avere la meglio contro una squadra che sa come si giocano questo tipo di partite ci pare esagerato. Ecco che tutto viene acchittato per un risultato che ci pare una logica conseguenza.