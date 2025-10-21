Pronostico Bayern Monaco-Club Brugge: la clamorosa striscia non s’interrompe

Bayern Monaco-Club Brugge è una partita della terza giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Bayern Monaco è una delle squadre più forti d’Europa e ha una clamorosa striscia aperta che sicuramente continuerà anche dopo la serata di mercoledì: la squadra di Kompany infatti non perde in casa in sfide del girone di Champions da 35 volte. Quindi svariati anni e, inoltre, ha perso solamente una delle ultime dieci partite Uefa contro formazioni belghe. Insomma, ci siamo capiti.

L’avvio di stagione ha regalato ai tifosi tedeschi sette vittorie di fila in campionato e due in Champions League. Un avvio che definire perfetto è dire poco, una squadra che ha anche immesso in rosa dei giocatori funzionali al lavoro del tecnico. Certo, poi gira tutto intorno a Kane, autore di 44 gol nelle sue 59 presenze in Champions League.

Se non bastasse inoltre tutto questo, c’è un dato che riguarda il Club Brugge quando gioca in Europa in trasferta. Una squadra che ha vinto solamente una volta nelle 16 partite Uefa appunto giocate lontane dalle mura amiche. Oltre comunque quelli che sono i numeri, che fotografano in maniera inequivocabile quelli che sono i precedenti tra queste formazioni, ci sono anche le qualità tecniche che non staremo di certo noi in questo momento a spiegare visto che chi conosce a malapena il calcio conosce altrettanto bene quello che è il valore del Bayern. Una squadra che vincerà senza nessun problema.

Come vedere Bayern Monaco-Club Brugge in diretta tv e in streaming