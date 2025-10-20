Pronostico Kairat Almaty-Pafos: le statistiche ci dicono come finisce

Kairat Almaty-Pafos è una partita della terza giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Il Kairat Almaty, nella propria storia, solamente in due occasioni ha incontrato una squadra cipriota e in entrambi i casi, contro l’Omonoia, è finita zero a zero. E, la stessa squadra kazaka, nelle ultime partite giocate nella fase a gironi fino al momento dentro una manifestazione Uefa, non ha mai vinto. L’obiettivo principale è quello di diventare la prima squadra, appunto del Kazakistan, a vincere una partita nella fase a girone della Champions. Mica semplice.
Anche perché c’è una statistica che vede protagonisti i ciprioti del Pafos molto interessante. In ben 14 delle ultime sedici partite giocate in una manifestazione europea, questa squadra è riuscita ad andare a segno. Inoltre, in generale, ha ovviamente maggiore esperienza in campo europeo e, infine, è anche riuscita a fare un primo punto in trasferta sul campo dell’Olympiakos nella prima giornata.
Se da un lato quindi si cerca il sogno, dall’altro si cerca il sogno, dall’altro si cerca il secondo risultato positivo – dopo tre partite – che potrebbe anche fare pensare a qualcosa di incredibile alla fine della League Phase. Di certo non ci aspettiamo chissà quale spettacolo – le qualità tecniche, è evidente, sono quelle che sono – ma ci possiamo sicuramente aspettare voglia, determinazione, e di conseguenza anche la possibilità di vedere qualche gol.
Come vedere Kairat Almaty-Pafos in diretta tv e in streaming
La sfida Kairat Almaty-Pafos è in programma martedì alle 18:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
Il pronostico
Entrambe le squadre a segno ci pare una cosa possibile per quello che vi abbiamo raccontato prima ma non solo, anche per le difese che sono le più bucate di questo inizio di Champions League. Quindi sì, almeno una rete per squadra e anche la X finale, per numeri e statistiche che sono venuti fuori, è molto stuzzicante.
Le probabili formazioni di Kairat Almaty-Pafos
KAIRAT ALMATY (4-2-3-1): Kalmurza; Tapalov, Martynovich, Sorokin, Mata; Kassabulat, Arad; Mrynskiy, Jorginho, Gromyko; Satpaev.
PAFOS (3-4-3): Michail; Luckassen, Goldar, David Luiz; Jaja, Pepe, Sunjic, Pileas; Orsic, Anderson Silva, Dragomir.