I pronostici di lunedì 20 ottobre: Serie A, Liga e Premier League

I pronostici di lunedì 20 ottobre, ci sono i posticipi di Serie A, Liga e Premier League più altri campionati minori

Dopo un ottimo avvio di campionato (due vittorie e tre pareggi), la Cremonese è incappata nella prima sconfitta stagionale: due settimane fa i grigiorossi sono stati battuti 4-1 dall’Inter a San Siro. L’Udinese ha un punto in meno dei lombardi e, nonostante la vittoria manchi da più di un mese, si mantiene a debita distanza dalla zona retrocessione. I friulani non hanno più vinto dopo il doppio successo in trasferta con Inter e Pisa: da allora due sconfitte e un pareggio per gli uomini di Kosta Runjaic, reduci dall’1-1 del Bluenergy Stadium nello scontro diretto con il Cagliari (1-1).

Nei 10 confronti in massima serie tra Cremonese e Udinese il segno “X” è quello che è uscito più spesso, ben 6 volte. Il numero potrebbe salire ulteriormente in un match che si preannuncia equilibrato e di non facile lettura

I pronostici sulle altre partite

Non ha ancora cambiato passo il West Ham dopo l’arrivo di Nuno Espirito Santo, approdato a Londra Est in seguito all’esonero, inevitabile visti i pessimi risultati, di Graham Potter. L’ex allenatore del Nottingham Forest finora ha racimolato solo un punto, frutto del pareggio in casa dell’Everton.

La sosta per le nazionali è arrivata in soccorso del tecnico lusitano, che ha potuto lavorare di più con il gruppo e capire cosa non ha funzionato nei primi due mesi di campionato nonostante una rosa di tutto rispetto e a cui non manca la qualità. Contro il Brentford, disastroso in trasferta, il West Ham può centrare il primo successo interno della sua stagione e regalare così la prima gioia all’allenatore portoghese. Entrambe dovrebbero andare a segno.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in West Ham-Brentford, Premier League, ore 21:00

Vincenti

AL ITTIHAD (in Al Shorta-Al Ittihad, AFC Champions League, ore 18:00)

(in Al Shorta-Al Ittihad, ore 18:00) AL AHLI (in Al Ahli-Al Gharafa, AFC Champions League, ore 20:15)

(in Al Ahli-Al Gharafa, ore 20:15) ALAVES O PAREGGIO (in Alaves-Valencia, Liga, ore 21:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Al Wahda-Al Duhail , AFC Champions League, ore 15:45

, AFC Champions League, ore 15:45 Al Ahli-Al Gharafa , AFC Champions League, ore 20:15

, AFC Champions League, ore 20:15 Jong PSV-ADO Den Haag, Eerste Divisie, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

West Ham-Brentford, Premier League, ore 21:00

Comparazione quota totale (gol + over): 4.39 GOLDBET ; 4.27 SNAI; 4.39 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• MULTIGOL 1-2 CASA + MULTIGOL 1-2 OSPITE in Cremonese-Udinese, Serie A, ore 20:45