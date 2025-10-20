I pronostici di lunedì 20 ottobre: Serie A, Liga e Premier League

I pronostici di lunedì 20 ottobre, ci sono i posticipi di Serie A, Liga e Premier League più altri campionati minori
Dopo un ottimo avvio di campionato (due vittorie e tre pareggi), la Cremonese è incappata nella prima sconfitta stagionale: due settimane fa i grigiorossi sono stati battuti 4-1 dall’Inter a San Siro. L’Udinese ha un punto in meno dei lombardi e, nonostante la vittoria manchi da più di un mese, si mantiene a debita distanza dalla zona retrocessione. I friulani non hanno più vinto dopo il doppio successo in trasferta con Inter e Pisa: da allora due sconfitte e un pareggio per gli uomini di Kosta Runjaic, reduci dall’1-1 del Bluenergy Stadium nello scontro diretto con il Cagliari (1-1).
Nei 10 confronti in massima serie tra Cremonese e Udinese il segno “X” è quello che è uscito più spesso, ben 6 volte. Il numero potrebbe salire ulteriormente in un match che si preannuncia equilibrato e di non facile lettura
I pronostici sulle altre partite
Non ha ancora cambiato passo il West Ham dopo l’arrivo di Nuno Espirito Santo, approdato a Londra Est in seguito all’esonero, inevitabile visti i pessimi risultati, di Graham Potter. L’ex allenatore del Nottingham Forest finora ha racimolato solo un punto, frutto del pareggio in casa dell’Everton.
La sosta per le nazionali è arrivata in soccorso del tecnico lusitano, che ha potuto lavorare di più con il gruppo e capire cosa non ha funzionato nei primi due mesi di campionato nonostante una rosa di tutto rispetto e a cui non manca la qualità. Contro il Brentford, disastroso in trasferta, il West Ham può centrare il primo successo interno della sua stagione e regalare così la prima gioia all’allenatore portoghese. Entrambe dovrebbero andare a segno.
Pronostici: la scelta del Veggente
• 1X + OVER 1,5 in West Ham-Brentford, Premier League, ore 21:00
Vincenti
- AL ITTIHAD (in Al Shorta-Al Ittihad, AFC Champions League, ore 18:00)
- AL AHLI (in Al Ahli-Al Gharafa, AFC Champions League, ore 20:15)
- ALAVES O PAREGGIO (in Alaves-Valencia, Liga, ore 21:00)
Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Al Wahda-Al Duhail, AFC Champions League, ore 15:45
- Al Ahli-Al Gharafa, AFC Champions League, ore 20:15
- Jong PSV-ADO Den Haag, Eerste Divisie, ore 20:00
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- West Ham-Brentford, Premier League, ore 21:00
Comparazione quota totale (gol + over): 4.39 GOLDBET ; 4.27 SNAI; 4.39 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• MULTIGOL 1-2 CASA + MULTIGOL 1-2 OSPITE in Cremonese-Udinese, Serie A, ore 20:45