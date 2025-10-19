Pronostico West Ham-Brentford: rompono il tabù London Stadium

West Ham-Brentford è una partita dell’ottava giornata di Premier League e si gioca lunedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Non ha ancora cambiato passo il West Ham dopo l’arrivo di Nuno Espirito Santo, approdato a Londra Est in seguito all’esonero, inevitabile visti i pessimi risultati, di Graham Potter. L’ex allenatore del Nottingham Forest finora ha racimolato solo un punto, frutto del pareggio in casa dell’Everton. La gara successiva, però, era proibitiva: gli Hammers, nell’ultimo turno prima della sosta, hanno potuto poco nel derby con il quotatissimo Arsenal all’Emirates Stadium (2-0). Sono altre le partite da vincere, soprattutto per una squadra come il West Ham che sta cercando di trovare equilibrio dopo un avvio di stagione decisamente turbolento.

La sosta per le nazionali è arrivata in soccorso del tecnico lusitano, che ha potuto lavorare di più con il gruppo e capire cosa non ha funzionato nei primi due mesi di campionato nonostante una rosa di tutto rispetto e a cui non manca la qualità.

Per provare a uscire da questa brutta situazione gli Hammers dovranno prima di tutto migliorare il rendimento casalingo: insieme al Wolverhampton sono l’unica squadra a non aver mai vinto tra le mura amiche ma, rispetto ai Wolves, nel proprio stadio, il London Stadium, il West Ham non ha addirittura totalizzato neppure un punto (tre sconfitte su tre). Non ha di questi problemi il Brentford, che farà visita ai suoi “concittadini” – entrambe sono club facenti parte della Grande Londra – nel posticipo che fa calare il sipario sull’ottava giornata della Premier League. Le Bees, come “da tradizione”, hanno fatto punti esclusivamente nelle gare interne e non riescono ancora a sbloccarsi in trasferta, dove hanno già incassato ben 4 sconfitte.

Come vedere West Ham-Brentford in diretta tv e in streaming

La sfida tra West Ham e Brentford è in programma lunedì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 206) e Sky Sport 4K (canale 213). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.65 su Goldbet, Lottomatica e Snai. La vittoria del West Ham è quotata invece a 2.50 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

La sosta avrà certamente portato consiglio ad Espirito Santo: contro il Brentford, disastroso in trasferta, il West Ham può centrare il primo successo interno della sua stagione e regalare così la prima gioia all’allenatore portoghese. Entrambe dovrebbero andare a segno.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di West Ham-Brentford

WEST HAM (4-2-3-1): Hermansen; Wan-Bissaka, Mavropanos, Kilman, Diouf; Magassa, Mateus Fernandes; Bowen, Paquetá, Summerville; Füllkrug.

BRENTFORD (4-2-3-1): Kelleher; Kayode, Collins, van den Berg, Hickey; Yarmolyuk, Henderson; Schade, Ouattara, Damsgaard; Igor Thiago.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1