Pronostico St. Pauli-Hoffenheim: mezza rivincita un anno dopo

St. Pauli-Hoffenheim è una partita della settima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
In mezzo alla diverse squadre che al momento in Bundesliga hanno sette punti in classifica ci sono anche St. Pauli e Hoffenheim. Un cammino un po’ così, in generale, ma anche in linea con quelle che sono le aspettative tra i due club che tutto faranno nel corso dell’anno tranne che pensare a qualcosa di diverso da una semplice salvezza.
In effetti, le rose delle due formazioni non è che siano qualitativamente così forti. E ne risente tutto, anche la possibilità di fare punti. Ma un anno dopo – o meno di un anno dopo, ma ci riferiamo alla passata stagione – gli ospiti si prenderanno una mezza rivincita. In che senso? Ve lo spieghiamo.
Lo scorso anno, sia in casa che in trasferta, il St. Pauli è riuscito a fare bottino pieno, vincendo senza nemmeno subire gol in entrambe le occasioni. E se comunque la difesa, ad oggi, ha numeri migliori di quella dell’Hoffenheim (9 gol subiti rispetto ai 12) stavolta almeno un gol, la formazione che gioca in trasferta lo dovrebbe fare. E quindi? E quindi finisce in questo modo.
Come vedere St. Pauli-Hoffenheim in diretta tv e streaming
St. Pauli-Hoffenheim è in programma domenica alle 17:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
Il pronostico
A differenza, quindi, di quanto successo lo scorso anno, in questa partita dovremmo riuscire a vedere almeno un gol per squadra. E alla fine un punto a testa e tutti felici. Un mezzo passo per la salvezza e una mezza rivincita per gli ospiti.
Le probabili formazioni di St. Pauli-Hoffenheim
ST. PAULI (3-4-1-2): Vasilj; Dzwigala, Smith, Ritzka; Pyrka, Sands, Fujita, Oppie; Sinani; Kaars, Pereira Lage.
HOFFENHEIM (4-3-3): Baumann; Coufal, Hranac, Hajdari, Bernardo; Kramaric, Avdullahu, Burger; Lemperle, Asllani, Toure.