Pronostico Nantes-Lille: fuori casa è una sentenza

Nantes-Lille è una partita dell’ottava giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Ha una ghiotta occasione il Lille di Genesio, quella di avvicinare il Psg in testa alla classifica. Ovvio, nessuno da quelle parti pensa che si possa lottare per il titolo, ma per un posto in Europa, magari meglio dell’Europa League, allora sì.

E quindi, siccome quelle davanti hanno comunque rallentato – tra queste c’è pure lo Strasburgo che ha appunto pareggiato a Parigi – è normale pensare, inoltre, di poter prendersi l’intero malloppo sul campo del Nantes. Per svariati motivi e, il primo, quello che tutti hanno in evidenza, è la differenza di forma fisica e mentale – e la diversa qualità della rosa – di queste due formazioni.

E poi ci sono i dati, i numeri, quelli che possono in ogni modo fotografare le cose. E nelle ultime sei partite giocate in trasferta sul campo del Nantes, il Lille in ben cinque occasioni ha vinto in trasferta. Una specie di campo sereno, una specie di campo dove tutto riesce alla perfezione. Ed è così che anche il Lille alla fine si prenderà un’altra vittoria.

Come vedere Nantes-Lille in diretta tv e in streaming

Nantes-Lille è in programma domenica alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Lille è quotata 1.80 su Goldbet e Lottomatica e a 1.75 su Snai. Il segno NO GOL è quotato invece a 2.00 su Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Sul campo dove tutto riesce a meraviglia, come spiegato prima, ennesima vittoria del Lille. E così, la squadra di Genesio, riuscirà ad avvicinarsi alle zone di classifica davvero importanti.

Le probabili formazioni di Nantes-Lille

NANTES (4-3-3): Lopes: Amian, Awazien, Tatu, Leroux; Tabibou, Mwanga, Hong; Benhattab, Abline, Mostafa Mohamed.

LILLE (4-3-3): Ozer; Santos, Ngoy, Mandi, Perraud; Haraldsson, Bouaddi, Andre; Fernandez-Pardo, Giroud, Correia.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1