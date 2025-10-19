Pronostico Getafe-Real Madrid: quattro assenze pesanti e difesa da reinventare

Getafe-Real Madrid è una partita valida per la nona giornata della Liga e si gioca domenica alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Serviva una reazione forte e decisa, al Real Madrid di Xabi Alonso, per dimenticare il catastrofico k.o. (5-2) nel derby con l’Atletico Madrid. Ed è puntualmente arrivata: prima della sosta i Blancos hanno seppellito di gol il Kairat Almaty in Champions League e sono tornati immediatamente al successo anche nella Liga, piegando 3-1 l’insidioso Villarreal al “Bernabeu”. Il denominatore comune di questa doppia vittoria, manco a dirlo, è stato il solito Mbappé. Sempre più determinante l’ex attaccante del PSG, autore di una tripletta contro i kazaki e del gol che ha chiuso definitivamente i conti nel match con il Submarino Amarillo.

Normale che Xabi Alonso abbia vissuto con una certa ansia gli ultimi giorni, visto che Mbappé si è fatto male alla caviglia con la sua nazionale, la Francia, nella sfida con l’Azerbaigian, ovviamente dopo aver segnato la rete decisiva.

L’allarme, però, è subito rientrato: il cannoniere delle Merengues sarà a disposizione del tecnico basco per la sfida con il Getafe, così come la stellina argentina Mastantuono, anche lui tornato prima del previsto dal ritiro della selezione albiceleste. Al Coliseum Alfonso Perez, casa degli Azulones, il Real Madrid farà le prove generali in vista di un ciclo molto impegnativo, in cui dovrà affrontare nel giro di pochi giorni Juventus e Barcellona. Bisogna vincere anche per arrivare al Clasico da primo in classifica: dopo l’ultimo turno i Blancos hanno controsorpassato i blaugrana, portandosi a +2. Il Getafe invece è rientrato nei ranghi dopo un avvio al di sopra delle aspettative: nelle ultime quattro giornate la squadra di José Bordalas ha conquistato solo due punti e prima della sosta era stata battuta 2-1 dall’Osasuna, con i navarri capaci di completare la rimonta al 90′.

Il Real ha sì recuperato Mbappé ma l’emergenza non è affatto terminata: in difesa mancheranno all’appello tre pezzi da novanta come Huijsen, Rudiger, Carvajal e Alexander-Arnold. Non è da escludere, dunque, che il Getafe riesca a segnare almeno una rete: finora è sempre accaduto nei match casalinghi degli Azulones, peraltro imbattuti davanti al proprio pubblico.

Le probabili formazioni di Getafe-Real Madrid

GETAFE (5-3-2): Soria; Femenía, Djené, Duarte, Abqar, Rico; Mario Martín, Luis Milla, Arambarri; Liso, Borja Mayoral.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Valverde, Militao, Raul Asencio, Carreras; Tchouaméni, Güler, Bellingham; Mastantuono, Mbappé, Vinícius Jr.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2