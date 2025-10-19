Pronostico Friburgo-Eintracht Francoforte: con loro in campo non ci si annoia

Friburgo-Eintracht Francoforte è una partita valida per la settima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 15:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il primo dei due posticipi domenicali della settima giornata di Bundesliga è un potenziale scontro diretto per l’Europa tra Friburgo ed Eintracht Francoforte, oggi rispettivamente all’ottavo ed al settimo posto in classifica, separate da un solo punto.

Due vittorie, due pareggi e due sconfitte per gli uomini di Julian Schuster, impegnati anche in Europa League: dopo aver iniziato malissimo la stagione (doppia sconfitta nelle prime due giornate con Augsburg e Colonia), Grifo e compagni si sono rimessi in carreggiata, vincendone due di fila e pareggiando le ultime due (1-1 con l’Hoffenheim e 0-0 in casa del Borussia Monchengladbach). Sul proscenio continentale il bilancio è di una vittoria (2-1 contro il Basilea) e un pareggio (1-1 a Bologna).

In quanto a costanza non ha brillato neppure l’Eintracht, anche a causa del poco equilibrio tra le due fasi: non hanno mezze misure le Adler, secondo miglior attacco dopo quello del Bayern Monaco (17 gol realizzati) ma pure la peggior difesa del torneo, con 16 reti incassate (neppure i fanalini di coda Borussia Monchengladbach e Heidenheim hanno fatto peggio). Preoccupa soprattutto la fase di non possesso: la squadra di Dino Toppmoller nelle ultime 4 partite ha subito la bellezza di 16 gol tra campionato e Champions League, decisamente troppi per un club che punta a bissare l’ottimo piazzamento dell’anno scorso.

Il pronostico

Non ci si annoia quando in campo scende l’Eintracht Francoforte, squadra che segna molti gol ma che allo stesso tempo ne subisce parecchi. Le emozioni non dovrebbero mancare neppure all’Europa-Park-Stadion, in un match da più di due gol complessivi ed almeno uno per parte. il Friburgo, più solido e continuo delle Adler, riuscirà verosimilmente ad evitare la sconfitta.

Le probabili formazioni di Friburgo-Eintracht Francoforte

FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu; Kübler, Ginter, Lienhart, Makengo; Eggestein, Osterhage; Beste, Manzambi, Grifo; Adamu.

EINTRACHT FRANCOFORTE (4-2-3-1): Santos; Kristensen, Koch, Theate, Brown; Skhiri, Chaïbi; Dōan, Uzun, Bahoya; Burkardt.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2