Pronostico Cremonese-Udinese: in Serie A è già successo sei volte su dieci

Cremonese-Udinese è una partita valida per la settima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Dopo un avvio super positivo e ben oltre le aspettative (due vittorie e tre pareggi), la Cremonese è incappata nella prima sconfitta stagionale: due settimane fa i grigiorossi sono stati strapazzati 4-1 dall’Inter a San Siro, lo stesso impianto che la squadra di Davide Nicola aveva violato contro ogni pronostico in pieno agosto nel match d’esordio, ottenendo uno storico successo ai danni del Milan di Massimiliano Allegri.

La neopromossa, tuttavia, ha ben poco da rammaricarsi. Nove punti nelle prime sei giornate rappresentano un buon bottino per una squadra che punta al mantenimento della categoria. C’è tanto da salvare anche nella serata di Milano: la Cremonese non si è limitata al pressing o al contenimento dell’Inter ma ha pure tentato di attaccare gli spazi e uscire palla al piede. L’Udinese ha un punto in meno dei lombardi e, nonostante la vittoria manchi da più di un mese, si mantiene a debita distanza dalla zona retrocessione. I friulani non hanno più vinto dopo il doppio successo in trasferta con Inter e Pisa: da allora due sconfitte e un pareggio per gli uomini di Kosta Runjaic, reduci dall’1-1 del Bluenergy Stadium nello scontro diretto con il Cagliari (1-1). Una partita, quella con i sardi, che ha lasciato l’amaro in bocca per le numerose occasioni sprecate dai bianconeri. Il tecnico tedesco si è detto preoccupato, invece, per una difesa che nelle ultime tre gare ha incassato sette gol.

Nicola durante la sosta ha recuperato Audero, Terracciano e Sarmiento. Davanti dovrebbe partire dal 1′ Vardy: l’ex Leicester la spunterà verosimilmente su Sanabria, reduce dal viaggio transoceanico per prendere parte agli impegni con il suo Paraguay. Dall’altro lato, Runjaic riproporrà quasi interamente la formazione scesa in campo contro il Cagliari: da segnalare il rientro di Okoye dopo la squalifica di 2 mesi per il calcioscommesse.

Come vedere Cremonese-Udinese in diretta tv e in streaming

La sfida Cremonese-Udinese è in programma lunedì alle 20:45 allo stadio “Zini” di Cremona e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Cremonese-Udinese anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Nei 10 confronti in massima serie tra Cremonese e Udinese il segno “x” è quello che è uscito più spesso, ben 6 volte. Il numero potrebbe salire ulteriormente in un match che si preannuncia equilibrato e di non facile lettura: un pari, del resto, farebbe comodo ad entrambe. Da valutare con attenzione pure l’X Primo Tempo.

Le probabili formazioni di Cremonese-Udinese

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Bondo, Grassi, Vazquez, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Davis, Zaniolo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1