Pronostico Tottenham-Aston Villa: la statistica che non mente

Tottenham-Aston Villa è una partita dell’ottava giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Da un lato abbiamo insieme al Crystal Palace – con soli cinque gol subiti – la migliore difesa del campionato. E parliamo del Tottenham. In casa Aston Villa, invece, c’è un grosso ed evidente problema offensivo, con soli sei gol fatti in sette partite.

Emery quindi, nonostante la sua squadra abbia immesso in rosa dei giocatori importanti, non è riuscito ancora a trovare le soluzioni giuste per il suo reparto. Tra i londinesi, invece, il nuovo tecnico Frank ha subito inquadrato i suoi uomini ed è pure andato vicino, come ricordiamo, alla Supercoppa Europea. Sembrano passati anni, ma parliamo praticamente di due mesi fa. Inoltre, lo stato di forma fisico e mentale degli Spurs – che arrivano a questo appuntamento da terzi in classifica e con un filotto generale di sette risultati utili, ci indicano decisamente come sarà il leit-motiv del match: una squadra che cercherà di attaccare dal primo all’ultimo minuto – o almeno fin quando non la sbloccherà – una squadra che invece cercherà di difendersi e poi ripartire in contropiede.

Sì, nonostante questo non sia del tutto il pensiero di Emery – che di solito manda in campo i suoi uomini con una mentalità offensiva – in questo caso tutto è ribaltato dal momento. Ma se affronti così le partite prima o poi paghi tutto.

Come vedere Tottenham-Aston Villa in diretta tv e in streaming

La sfida Tottenham-Aston Villa è in programma domenica alle 15:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Tottenham è quotata 2.05 su Lottomatica e GoldBet e 2.05 su Snai. Il segno NO GOL è quotato invece a 2.20 su GoldBet e Lottomatica.

Il pronostico

Vedendo i numeri che vi abbiamo raccontato prima, è evidente che questo Tottenham possa riuscire nel colpaccio interno senza subire gol. E si potrebbe anche rischiare in questo modo. In ogni caso, comunque, l’affermazione degli Spurs ha una quota troppo importante, e da prendere. Senza rischiare combo va benissimo ugualmente.

Le probabili formazioni di Tottenham-Aston Villa

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Palhinha, Bentancur; Kudus, Simons, Tel; Richarlison.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Kamara, Onana; Malen, McGinn, Rogers; Watkins.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0