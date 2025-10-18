Pronostico Tottenham-Aston Villa: la statistica che non mente

Tottenham-Aston Villa è una partita dell’ottava giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Da un lato abbiamo insieme al Crystal Palace – con soli cinque gol subiti – la migliore difesa del campionato. E parliamo del Tottenham. In casa Aston Villa, invece, c’è un grosso ed evidente problema offensivo, con soli sei gol fatti in sette partite.

Pronostico Tottenham-Aston Villa
Emery quindi, nonostante la sua squadra abbia immesso in rosa dei giocatori importanti, non è riuscito ancora a trovare le soluzioni giuste per il suo reparto. Tra i londinesi, invece, il nuovo tecnico Frank ha subito inquadrato i suoi uomini ed è pure andato vicino, come ricordiamo, alla Supercoppa Europea. Sembrano passati anni, ma parliamo praticamente di due mesi fa. Inoltre, lo stato di forma fisico e mentale degli Spurs – che arrivano a questo appuntamento da terzi in classifica e con un filotto generale di sette risultati utili, ci indicano decisamente come sarà il leit-motiv del match: una squadra che cercherà di attaccare dal primo all’ultimo minuto – o almeno fin quando non la sbloccherà – una squadra che invece cercherà di difendersi e poi ripartire in contropiede.

Sì, nonostante questo non sia del tutto il pensiero di Emery – che di solito manda in campo i suoi uomini con una mentalità offensiva – in questo caso tutto è ribaltato dal momento. Ma se affronti così le partite prima o poi paghi tutto.

Come vedere Tottenham-Aston Villa in diretta tv e in streaming

Come vedere Tottenham-Aston Villa
La sfida Tottenham-Aston Villa è in programma domenica alle 15:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Tottenham è quotata 2.05 su Lottomatica e GoldBet e 2.05 su Snai. Il segno NO GOL è quotato invece a 2.20 su GoldBet e Lottomatica.

Il pronostico

Vedendo i numeri che vi abbiamo raccontato prima, è evidente che questo Tottenham possa riuscire nel colpaccio interno senza subire gol. E si potrebbe anche rischiare in questo modo. In ogni caso, comunque, l’affermazione degli Spurs ha una quota troppo importante, e da prendere. Senza rischiare combo va benissimo ugualmente.

Le probabili formazioni di Tottenham-Aston Villa

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Palhinha, Bentancur; Kudus, Simons, Tel; Richarlison. 
ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Kamara, Onana; Malen, McGinn, Rogers; Watkins.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0

