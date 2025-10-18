Pronostico Como-Juventus: occhio a questa statistica sui tiri in porta

Como-Juventus è una partita valida per la settima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

L’atteso rendez-vous allo Stadium con il suo vecchio allenatore, Massimiliano Allegri, non è stato esattamente un inno al calcio. Come spesso accade da qualche anno a questa parte, la sfida tra Juventus e Milan ha di nuovo lasciato a desiderare. Dopo un primo tempo sonnacchioso ed in cui non è avvenuto granché, il match si è un po’ ravvivato nella ripresa, con la Vecchia Signora che ha rischiato di passare in svantaggio: fortunatamente per Igor Tudor e i suoi uomini, il rossonero Pulisic ha tirato fuori il rigore del possibile 1-0.

Insomma, non una Juventus brillante ma non è più una novità. I tre punti mancano dal rocambolesco 4-3 con l’Inter di un mese fa. Da allora i bianconeri si sono gravemente ammalati di pareggite: quello con il Milan è stato il quinto nulla di fatto consecutivo tra campionato e Champions League, troppe “X” per una squadra che vuole tornare a dettare legge dopo annate grigie e tutto sommato deludenti.

La Juventus sta facendo molta fatica con il pallone tra i piedi: dopo aver riconquistato la palla grazie ad un efficace pressing alto, Locatelli e compagni non riescono a costruire delle trame di gioco valide e troppo spesso finiscono per affidarsi ai guizzi del singolo. Il tempo, per ora, è “amico” di Tudor: la classifica è ancora molto compatta e le prime della classe, Napoli e Roma, hanno un vantaggio di soli tre punti, ma il rischio di perdere troppo terreno nei confronti delle dirette concorrenti inizia a diventare concreto. La trasferta di Como rappresenta un bel banco di prova: i lariani hanno rallentato dopo il colpaccio a Firenze, pareggiando i due derby regionali con Cremonese e Atalanta. La continuità, dunque, resta un miraggio per l’ambiziosa squadra di Cesc Fabregas, che quest’anno ha tutte le carte in regola per puntare all’Europa.

Il tecnico catalano ha un problema con gli esterni: Addai si è fatto male in nazionale, Diao non ha recuperato e Rodriguez sta scontando la squalifica di tre turni. Potrebbe scoccare l’ora di Baturina, pronto a ricoprire il ruolo di esterno alto a sinistra. In casa Juve è calato il gelo dopo il nuovo infortunio di Bremer: il difensore brasiliano dovrà nuovamente operarsi al menisco. Davanti Vlahovic sembra in vantaggio nel duello con David.

Come vedere Como-Juventus in diretta tv e in streaming

La sfida Como-Juventus, in programma domenica alle 12:30 allo stadio “Sinigaglia” di Como, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Juventus imbattuta nelle ultime 23 sfide con il Como in Serie A: i lariani non battono i bianconeri dal lontano 1952. Il trend dovrebbe continuare, anche alla luce della lunga imbattibilità della Signora: escludendo il Mondiale per Club, l’ultima sconfitta della squadra di Tudor risale allo scorso aprile. Si profila tuttavia un match molto equilibrato, in cui le emozioni potrebbero latitare. Il Como, infatti, è la squadra che ha subito meno tiri in porta (16, al pari del Napoli). Dietro, sul terzo gradino del podio, c’è proprio la Juventus (17 tiri).

Le probabili formazioni di Como-Juventus

COMO (4-2-3-1): Butez; Posch, Diego Carlos, Ramon, Vojvoda; Perrone, Da Cunha; Kuhn, Nico Paz, Baturina; Morata.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Vlahovic.

Il Como riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 1-1