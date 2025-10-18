Pronostico Atalanta-Lazio: emergenza totale e altra sconfitta

Atalanta-Lazio è una partita della settima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Emergenza totale da un lato, quello biancoceleste. Un poco meno in quello nerazzurro ma, in questo caso, Juric ha gli uomini per sostituire quelli che sono fuori. E il mancato mercato della Lazio si inizia davvero a sentire.

Maurizio Sarri dovrà fare a meno di Castellanos, Pellegrini, Rovella e Dele-Bashiru. E nemmeno Zaccagni è al meglio quindi non dovrebbe essere rischiato. Chiaro che lì davanti i capitolini perdono e anche moltissimo. Juric dal proprio canto senza Kossonou e Bellanova, ha trovato i rimedi. Giocherà Zappacosta esterno destro e Ahanor in difesa. Gente che quindi può starci nel contesto. Non si può dire la stessa cosa della Lazio che, inoltre, in trasferta, ha vinto solo con il Genoa – partita indirizzata subito – e ci ha lasciato le penne senza nemmeno riuscire a tirare quasi mai in porta contro il Sassuolo. Anche sotto l’aspetto mentale la truppa sarriana è in difficoltà.

L’Atalanta, insomma, sfruttando la possibilità di rischiare davvero poco dietro – difficile pensare ad un Dia pungente e Pedro sì, ha qualità altissime, ma anche una carta d’identità non del tutto giovane – si potrebbe spingere in avanti alla ricerca di una vittoria che avrebbe un peso specifico enorme. Sì, dovrebbe finire in questo modo.

Il pronostico

Crediamo fortemente in una vittoria della Dea. E stuzzica molto visti i problemi davanti della squadra di Sarri, anche la quota relativa al NO GOL.

Le probabili formazioni di Atalanta-Lazio

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Ronn, Zalewski; De Ketelaere, Sulemana; Krstovic.

LAZIO (4-4-1-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Cancellieri, Guendouzi, Cataldi, Basic; Pedro; Dia.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0