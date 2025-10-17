Pronostico Marsiglia-Le Havre: quinta vittoria di fila

Marsiglia-Le Havre è una partita dell’ottava giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 21:05: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Tutto è realmente cambiato, per il Marsiglia di Roberto De Zerbi, dopo la splendida vittoria in campionato contro il Psg che mancava in casa un decennio. Una vittoria, quella, che ha totalmente cambiato il modo di pensare della truppa dell’allenatore italiano, adesso vogliosa di giocarsi il campionato fino alla fine.

Sì, non sarà semplice e lo sappiamo tutti perché per il Psg non vincere la Ligue 1 sarebbe un vero e proprio fallimento, ma i marsigliesi in Francia sono l’unica formazione credibile sotto questo aspetto, l’unica che potrebbe in qualche modo, davvero, cercare di dare fastidio.

Dall’affermazione citata prima ne sono arrivate altre tre di fila per i padroni di casa che cercano quindi, e troveranno anche senza particolari problemi, quella che sarà la quinta vittoria di fila tra campionato e Champions League. Anche perché il Le Havre è una squadra che non è minimamente paragonabile a quella di De Zerbi: una sconfitta e tre pareggi nelle ultime quattro, inoltre, ci indicano una truppa che vive un momento così. Che verrà maggiormente messo in evidenza sabato sera.

Come vedere Marsiglia-Le Havre in diretta tv e in streaming

Marsiglia-Le Havre è in programma sabato alle 21:05. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Facile vittoria del Marsiglia, la quinta di fila, che potrebbe anche dilagare segnando almeno tre gol nel corso del match.

Le probabili formazioni di Marsiglia-Le Havre

MARSIGLIA (4-2-3-1): Rulli; Pavard, Balerdi, Aguerd, Emerson; Gomes, Hopjbjerg; Greenwood, O’Riley, Paixao; Aubameyang.

LE HAVRE (4-4-3): Diaw; Nego, Sangante, Lloris, Zaouaoui; Ebonog, Seko, Ndiaye; Namli, Soumare, Mambimbi.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0