Pronostico Lecce-Sassuolo: appuntamento ancora rimandato, il segno da preferire

Lecce-Sassuolo è una partita della settima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Sia il Lecce che il Sassuolo se ne sono andate alla sosta dopo una vittoria. Importantissima soprattutto quella della squadra allenata da Di Francesco, che sembra essersi messa alle spalle il momento negativo. Anche perché prima era arrivato il pareggio interno contro il Bologna.

Due, invece, le affermazioni di fila della truppa di Grosso, una formazione che sta iniziando a giocare bene, sfruttando soprattutto le qualità di quelli che giocano davanti. Elementi in grado in qualunque momento del match di fare la differenza. Sarà una partita molto equilibrata, ma non per questo senza emozioni. Anzi, conoscendo la mentalità dei due allenatori, crediamo fortemente che sarà sempre la voglia di vincere più che la paura di non perdere a fare la differenza. In poche parole spazio, e gol.

E sì, vedremo almeno un gol per parte. Ma l’appuntamento con la prima vittoria interna della stagione per il Lecce verrà ancora una volta rimandato. In questo momento, infatti, nonostante si arrivi comunque dalla sosta e quindi parliamo di una sfida sempre un po’ così, delicata, il Sassuolo almeno in questi match contro formazioni dello stesso livello non dovrebbe perdere.

Come vedere Lecce-Sassuolo in diretta tv e in streaming

La sfida Lecce-Sassuolo, in programma sabato alle 15:00, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il pareggio è quotata 3.00 su Goldbet e Lottomatica e 3.10 su Snai. Il segno GOL è quotato invece a 1.80 su Goldbet e Lottomatica e a 1.83 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Un gol per parte come vi abbiamo detto prima ma anche un pareggio che potrebbe pure accontentare tutti. La sfida Lecce-Sassuolo la vediamo in questo modo.

Le probabili formazioni di Lecce-Sassuolo

LECCE (4-3-3): Falcone; Kouassi, Gaspar, Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Camarda, Tete Morente.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukievicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vrancx, Matic, Kone; Volpato, Pinamonti, Lauriente.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1