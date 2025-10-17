Bayern Monaco-Borussia Dortmund: marcatore, tiri in porta e ammoniti

di

Pronostici Bundesliga, ecco tutte le dritte in vista di Bayern Monaco-Borussia Dortmund: dal marcatore ai tiratori

Se non rappresenta un primo possibile apripista per il Bayern, ci andiamo molto vicini. A caccia di punti preziosi con cui lanciare un messaggio impattante a tutto il campionato, i bavaresi se la vedranno con un Borussia Dortmund pimpante ma ancora troppo vulnerabile dalla cintola in giù.

Luis Diaz esulta
Bayern Monaco-Borussia Dortmund: marcatore, tiri in porta e ammoniti (LaPresse) – IlVeggente.it

Ad ogni modo, ci sono tutti gli ingredienti per assistere ad un match caratterizzato da gol e da azioni vibranti da una parte e dall’altra. Gol e occasioni non dovrebbero affatto mancare. E così, il ventaglio di soluzioni in grado di timbrare il loro marchio si presenta piuttosto articolato. A cominciare da Luis Diaz, ad esempio, autore di un inizio di stagione fulminante e sempre più a suo agio nello scacchiere di Kompany. 

I gialloneri tendono a lasciare vere e proprie praterie sulle corsie esterne; scenario che, se capitalizzato nel migliore dei modi, dovrebbe mettere l’ex Liverpool nelle condizioni propizie per mettere a segno almeno un gol. Sull’altro versante, fari puntati invece su Guirassy che con i quattro gol siglati in Bundesliga rappresenta il top scorer del Borussia Dortmund con la chiara volontà di non fermarsi qui.

Pronostici Bayern Monaco-Borussia Dortmund: tiri in porta e ammoniti

Con 22 conclusioni all’attivo, Olise è il calciatore che ha provato più tiri: il fatto che ben 12 tiri siano stati indirizzati nello specchio della porta non è di certo un passaggio banale. I suoi movimenti tendono a mettere in imbarazzo la linea difensiva avversaria perché molto spesso condotti a fari spenti: Over 1,5 tiri in porta plus di Olise sembra coniugare questi diversi tipi di istanze.

Una soluzione sulla carta piuttosto agevole porta infine ad Adeyemi: l’asso tedesco ha già messo a segno due gol e concluso quattro volte nello specchio di porta avversario. L’occasione per aggiornare il tabellino dei suoi tiri nello specchio è piuttosto ghiotta.

Costretto a sfidare occhi negli occhi un cliente scomodissimo come Olise, Bensebaini rischia seriamente di finire sul taccuino del direttore di gara. L’esterno mancino algerino entra spesso in ritardo come testimoniano i due cartellini gialli già ricevuti; nel contesto di una partita nella quale le due squadre dovrebbero sfondare con una certa tranquillità sulle corsie esterne, un giallo a Bensebaini è ipotesi da prendere in considerazione.

Per un motivo analogo, occhio anche a Tah (che se la dovrà vedere con un avversario durissimo come Adeyemi): la quota di quasi ammonito plus è assolutamente ghiotta.

Luis Diaz marcatore plus, Olise Over 1,5 tiri in porta plus, Adeyemi Over 0,5 tiro in porta plus si trovano complessivamente a quota 6,63 su Goldbet (siamo in attesa della quota legata a Guirassy).
Bensebaini ammonito plus e Tah quasi ammonito plus si trovano complessivamente a quota 5,99 su Goldbet.
Gestione cookie