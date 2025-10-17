Bayern Monaco-Borussia Dortmund: marcatore, tiri in porta e ammoniti

Pronostici Bundesliga, ecco tutte le dritte in vista di Bayern Monaco-Borussia Dortmund: dal marcatore ai tiratori

Se non rappresenta un primo possibile apripista per il Bayern, ci andiamo molto vicini. A caccia di punti preziosi con cui lanciare un messaggio impattante a tutto il campionato, i bavaresi se la vedranno con un Borussia Dortmund pimpante ma ancora troppo vulnerabile dalla cintola in giù.

Ad ogni modo, ci sono tutti gli ingredienti per assistere ad un match caratterizzato da gol e da azioni vibranti da una parte e dall’altra. Gol e occasioni non dovrebbero affatto mancare. E così, il ventaglio di soluzioni in grado di timbrare il loro marchio si presenta piuttosto articolato. A cominciare da Luis Diaz, ad esempio, autore di un inizio di stagione fulminante e sempre più a suo agio nello scacchiere di Kompany.

I gialloneri tendono a lasciare vere e proprie praterie sulle corsie esterne; scenario che, se capitalizzato nel migliore dei modi, dovrebbe mettere l’ex Liverpool nelle condizioni propizie per mettere a segno almeno un gol. Sull’altro versante, fari puntati invece su Guirassy che con i quattro gol siglati in Bundesliga rappresenta il top scorer del Borussia Dortmund con la chiara volontà di non fermarsi qui.

Pronostici Bayern Monaco-Borussia Dortmund: tiri in porta e ammoniti

Con 22 conclusioni all’attivo, Olise è il calciatore che ha provato più tiri: il fatto che ben 12 tiri siano stati indirizzati nello specchio della porta non è di certo un passaggio banale. I suoi movimenti tendono a mettere in imbarazzo la linea difensiva avversaria perché molto spesso condotti a fari spenti: Over 1,5 tiri in porta plus di Olise sembra coniugare questi diversi tipi di istanze.

Una soluzione sulla carta piuttosto agevole porta infine ad Adeyemi: l’asso tedesco ha già messo a segno due gol e concluso quattro volte nello specchio di porta avversario. L’occasione per aggiornare il tabellino dei suoi tiri nello specchio è piuttosto ghiotta.

Costretto a sfidare occhi negli occhi un cliente scomodissimo come Olise, Bensebaini rischia seriamente di finire sul taccuino del direttore di gara. L’esterno mancino algerino entra spesso in ritardo come testimoniano i due cartellini gialli già ricevuti; nel contesto di una partita nella quale le due squadre dovrebbero sfondare con una certa tranquillità sulle corsie esterne, un giallo a Bensebaini è ipotesi da prendere in considerazione.

Per un motivo analogo, occhio anche a Tah (che se la dovrà vedere con un avversario durissimo come Adeyemi): la quota di quasi ammonito plus è assolutamente ghiotta.

Luis Diaz marcatore plus, Olise Over 1,5 tiri in porta plus, Adeyemi Over 0,5 tiro in porta plus si trovano complessivamente a quota 6,63 su Goldbet (siamo in attesa della quota legata a Guirassy).

Bensebaini ammonito plus e Tah quasi ammonito plus si trovano complessivamente a quota 5,99 su Goldbet.