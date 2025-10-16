Pronostico Brighton-Newcastle: la difesa fa la differenza

Brighton-Newcastle è una partita dell’ottava giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Appaiate a quota nove punti in classifica dopo sette giornate – non il massimo soprattutto per la squadra ospite – la stagione di Brighton e Newcastle potrebbe prendere una piega diversa dopo questo match.

Diciamolo chiaramente: chi ha maggiormente da perdere in questa partita sono i bianconeri di Howe, che vorrebbero anche il prossimo anno tornare in Champions League – complicato dopo la cessione di Isak – e che forse avrebbero, comunque, anche le qualità per farlo. Ma servirebbe trovare un poco di continuità nei risultati che per il momento non c’è.

Ma si sa, alla fine della stagione, gli obiettivi li raggiunge soprattutto chi subisce meno gol. E il Newcastle in questo momento è la squadra che ha la difesa meno perforata della Premier League con solamente cinque reti subite. A differenza del Brighton, che di gol ne ha preso già dieci – gli stessi fatti – e che quindi dimostra di avere dei problemi dietro. Ecco, lo snodo della partita potrebbe essere questo.

Il pronostico

Crediamo, vedendo i numeri – che non sono legge, ma che ci aiutano a capire – che il Newcastle possa riuscire a vincere il match sfruttando appunto un atteggiamento difensivo sicuramente più pronto rispetto a quello dei padroni di casa.

Le probabili formazioni di Brighton-Newcastle

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Dunk, De Cuyper; Hinshelwood, Baleba; Minteh, Gomez, Mitoma; Welbeck.

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Thiaw, Botman, Burn; Bruno Guimaraes, Tonali, Joelinton; Elanga, Woltemade, Gordon.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1