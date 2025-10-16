Pronostici Bundesliga 18 ottobre ore 15:30: rendimento casalingo disastroso

Bundesliga, prima dell’atteso Klassiker Leverkusen e Lipsia mettono nel mirino i tre punti: le Aspirine di scena a Magonza contro una squadra in grande difficoltà.

Prima del piatto forte di giornata, l’atteso Klassiker tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund, il programma del sabato di Bundesliga prevede cinque partite, tra cui spicca l’impegno esterno del Bayer Leverkusen, reduce da due vittorie consecutive, in casa del Mainz. Il momento difficile, per le Aspirine, sembra essere ormai alle spalle: il nuovo allenatore, l’ex ct della Danimarca Kasper Hjulmand, ha trovato la quadra e i risultati, anche se bisogna fare i conti con qualche pareggio di troppo, stanno man mano arrivando.

Il Werkself non perde dallo scorso agosto, quando in panchina sedeva ancora Erik ten Hag, ed in classifica ha recuperato diverse posizioni, portandosi a -1 dal quarto posto.

Trovare continuità e riavvicinarsi alle prime della classe non sarà facile, anche alla luce dei tanti cambiamenti avvenuti in estate, ma Hjulmand ha ricevuto già delle importanti risposte, in particolar modo dai nuovi acquisti (l’ex AZ Alkmaar Poku, ad esempio, ha segnato due gol nelle ultime due gare).

Bayer Leverkusen che va dunque a caccia del terzo successo di fila in quel di Magonza, contro una squadra in grande difficoltà: il Mainz giace al terzultimo posto e prima della sosta per le nazionali aveva incassato una bruttissima sconfitta, la seconda di fila, contro il neopromosso Amburgo (4-0). I biancorossi stanno incontrando maggiori difficoltà proprio nel loro stadio: sono ultimi per rendimento casalingo, con zero vittorie, due gol segnati e otto subiti. Improbabile, perciò, che riescano ad invertire il trend contro un Bayer Leverkusen in ripresa. Almeno un gol, però, dovrebbero segnarlo: la difesa delle Aspirine è rimasta inviolata solamente una volta in sei giornate di campionato.

Le previsioni sulle altre partite

Il Lipsia, attualmente terzo in classifica, cercherà di approfittare del fatto che Bayern e Borussia si toglieranno punti a vicenda: imbattuti da agosto e reduci dal buon pari al Signal Iduna Park nello scontro diretto con gli uomini di Niko Kovac, non dovrebbero avere problemi nella sfida con l’Amburgo, che in ogni caso ha ottenuto due vittorie nelle ultime tre giornate, sbloccandosi dopo un avvio complicatissimo.

Colonia e Augsburg si sono entrambe riscattate nell’ultimo turno, battendo rispettivamente Hoffenheim (0-1) e Wolfsburg (3-1). La squadra di Lukas Kwasniok, tuttavia, ha dimostrato di avere qualcosa in più rispetto ai bavaresi e parte leggermente favorita in una gara da almeno tre reti complessive. Non dovrebbero essere avare di gol neppure Heidenheim-Werder Brema e Wolfsburg-Stoccarda, che si preannunciano pure molto equilibrate e di non facile lettura.

Bundesliga: possibili vincenti

Bayer Leverkusen o pareggio (in Mainz-Bayer Leverkusen)

Lipsia (in Lipsia-Amburgo)

Colonia o pareggio (in Colonia-Augsburg)

La partita da almeno tre gol complessivi

Colonia-Augsburg

Lipsia-Amburgo

Bundesliga: le partite da almeno un gol per squadra

Heidenheim-Werder Brema

Wolfsburg-Stoccarda

Mainz-Bayer Leverkusen

Comparazione quote

La vittoria del Lipsia è quotata a 1.40 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” in Heidenheim-Werder Brema è quotato invece a 1.50 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

