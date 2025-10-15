Pronostico Palmeiras-RB Bragantino: si “trasforma” con le squadre di San Paolo

Palmeiras-RB Bragantino è una partita della ventottesima giornata del Brasileirao e si gioca nella notte tra mercoledì e giovedì alle 00:00 (ora italiana): tv, probabili formazioni, pronostico.

Quando mancano meno di due mesi alla fine del Brasileirao 2025, la lotta per il titolo sembra ormai diventata una questione tra Palmeiras e Flamengo, due tra le squadre più blasonate e vincenti del calcio brasiliano. Sono tre, attualmente, i punti che separano il Verdao dal Mengao. Il Palmeiras ha messo il turbo nelle ultime tre giornate, vincendone tre di fila e risollevandosi dopo la sconfitta, la prima dallo scorso giugno, con il Bahia. Abel Ferreira, tecnico del glorioso club paulista, ha ritrovato il suo attacco – il secondo più prolifico del torneo con 46 gol – ed il 4-1 rifilato domenica alla Juventude ne è la dimostrazione.

Il Palmeiras ha fatto nuovamente la voce grossa, trovando ancora una volta con estrema facilità la via del gol. Questo nonostante la pesante assenza di Vitor Roque, capocannoniere della squadra con 10 reti, assente per squalifica.

L’ex Barcellona tornerà a disposizione di Ferreira nella sfida con il Bragantino, match in cui il Verdao cercherà di allungare la striscia positiva nel proprio stadio (è imbattuto da maggio, quando si arrese 2-0 al Flamengo). Gli ospiti non sono scesi in campo nel fine settimana, non dovendo recuperare partite.

L’ultima uscita è coincisa con il ritorno al successo dopo un digiuno di cinque turni (1-0 al Gremio). Il Bragantino al momento è nono a quota 36 punti e resta in piena corsa per un posto nella prossima Libertadores (più difficile, visto che è a -7 dalla sesta) o Sudamericana. Il tallone d’Achille degli uomini di Fernando Seabra è il rendimento in trasferta: la vittoria, fuori casa, manca da metà luglio.

Come vedere Palmeiras-RB Bragantino in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la ventottesima giornata del Brasileirao tra Palmeiras e RB Bragantino, in programma nella notte tra mercoledì e giovedì alle 00:00, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Palmeiras è quotata a 1.33 su Goldbet e Lottomatica e a 1.35 su Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.75 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Il Bragantino è claudicante soprattutto in trasferta e, più in generale, non sta brillando in quanto a continuità. Non bisogna sottovalutare, tuttavia, il fatto che in questo campionato abbia sempre fatto bene contro le squadre di San Paolo: probabile che, pur non riuscendo ad evitare la sconfitta, dia filo da torcere alla capolista. Da valutare l’over 2.5.

Le probabili formazioni di Palmeiras-RB Bragantino

PALMEIRAS (3-4-2-1): Weverton; Fuchs, Murilo, Micael; Giay, Raphael Veiga, Andreas Pereira, Piquerez; Felipe Anderson, Mauricio; Vitor Roque.

RB BRAGANTINO (4-2-3-1): Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Guzman Rodriguez, Vanderlan; Girotto, Fabinho; Barbosa, Jhon Jhon, Fernando; Borbas.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1