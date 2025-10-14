Pronostico Porto Rico-Argentina: la storia inizia col piede giusto

Portorico-Argentina è un’amichevole internazionale che si gioca nella notte tra martedì e mercoledì alle 2:00. Formazioni e pronostico

C’è sempre una prima volta nella storia. E per il Portorico è questa: prima d’ora la formazione portoricana non aveva mai incontrato l’Argentina, oltretutto campione del Mondo, quindi sarà comunque una giornata di festa.

Sì, nonostante quello che sicuramente sarà il risultato finale della partita. Scaloni, che vuole preparare il Mondiale nel migliore dei modi, sicuramente rispetto alla prima amichevole giocata in questa finestra per le nazionali vorrà fare un poco di turnover. Ed è questo il punto: probabilmente in campo scenderanno quei calciatori, non tutti ovviamente, che non sono ancora sicuri del posto per il prossimo anno e di conseguenza si vorranno mettere in mostra. Sì, manca diverso tempo alle chiamate ufficiali, però ci sta che tutti vogliano mettere in difficoltà il proprio commissario tecnico.

Insomma, nonostante quello che sarà in ogni caso, come spiegato prima, un grosso clima di festa, crediamo fortemente che l’Argentina si possa prendere un’altra vittoria. E poi a questi livelli, anche se parliamo pur sempre di un’amichevole, nessuno ha intenzione mai di perdere. Finale già scritto, in poche parole.

Come vedere Portorico-Argentina in diretta tv e in streaming

La sfida Portorico-Argentina è in programma nella notte tra martedì e mercoledì alle 2:00. L’amichevole in questione non si potrà seguire in nessun modo in Italia, né in tv e nemmeno in streaming. Nessuno infatti ha acquisito i diritti di queste partite internazionali.

La vittoria dell’Argentina è quotata 1.02 su Goldbet e Lottomatica e 1.02 su Snai. Il segno GOL è quotato invece a 1.90 su Goldbet, Lottomatica e a 1.65 su Snai.

Il pronostico

Argentina vincente, in una gara da almeno tre reti complessive, in una gara che si sbloccherà anche nel primo tempo. E segnerà solamente la nazionale di Scaloni. Per il Portorico rimarrà comunque spettacolare tutto questo.

Le probabili formazioni di Portorico-Argentina

PORTORICO (4-3-3): Sebastian Cutler; Sidney Paris, Giovanni Calderón, Nicolas Cardona, Darren Rios; Roberto Ydrach, Gerald Díaz, Juan O’ Neill; Ricardo Rivera, Leandro Antonetti, Steven Echeverría.

ARGENTINA (4-3-3): Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás González; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso; José López, Nico Paz.

POSSIBILE RISULTATO: 0-4