Pronostico Portogallo-Ungheria: conti chiusi con due turni d’anticipo

Portogallo-Ungheria è una partita valida per la quarta giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 e si gioca martedì alle 20:45: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico.

La qualificazione al prossimo campionato del mondo, per il Portogallo di Cristiano Ronaldo, potrebbe arrivare con ben due turni d’anticipo. I lusitani sono a punteggio pieno nel gruppo F ed in caso di vittoria a Lisbona contro l’Ungheria, seconda a -5 dalla vetta, e di risultato positivo dell’Irlanda nella sfida con l’Armenia, il pass per la rassegna iridata che verrà organizzata nell’estate 2026 da Canada, Stati Uniti e Messico diventerà realtà.

Il commissario tecnico Roberto Martinez si augura che i suoi siano più concreti sotto porta rispetto alla partita con l’Irlanda – battuta “solo” 1-0 – di sabato scorso: il Portogallo ha sprecato innumerevoli occasioni, sbagliando persino un rigore (Ronaldo ipnotizzato dall’ex portiere del Liverpool Kelleher), ed è riuscito a portare a casa i tre punti soltanto nel recupero grazie ad un colpo di testa di Ruben Neves, che ha ovviamente dedicato al compagno di nazionale nonché amico fraterno Diogo Jota – scomparso la scorsa estate in un incidente stradale – la sua prima marcatura con la selezione portoghese. Ronaldo e compagni ora proveranno a chiudere ogni discorso contro l’Ungheria, l’unica che finora è stata in grado di bucare la difesa della Seleçoes. All’andata, infatti, i magiari sfiorarono un clamoroso pareggio a Budapest: la gioia per il 2-2 realizzato nel finale da Varga, tuttavia, durò pochissimo, visto che appena due minuti dopo, all’86’, il gol di Joao Cancelo consentì al Portogallo di rimettere il muso davanti (2-3). Sabato, intanto, la selezione guidata dall’italiano Marco Rossi ha battuto comodamente l’Armenia (2-0), prenotando – di fatto – il secondo posto dietro ai lusitani.

Martinez dovrebbe cambiare qualcosa rispetto alla sfida con l’Irlanda: in difesa l’ex Juve Renato Veiga partirà dal 1′. Chance anche per Leao e Trincao, pronti a rilevare Bernardo Silva e Pedro Neto.

Come vedere Portogallo-Ungheria in diretta tv e in streaming

Portogallo-Ungheria è in programma martedì alle 20:45 allo stadio “José Alvalade” di Lisbona, in Portogallo. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Anche contro gli irlandesi il Portogallo ha creato tanto: il problema è che i lusitani hanno peccato in termini di concretezza, altimenti sarebbe finita in goleada. Contro l’Ungheria ci aspettiamo una gara più movimentata, in cui i gol non dovrebbero mancare: non sarebbe una sorpresa se i magiari, come all’andata, riuscissero a segnare almeno una rete. Da quando sono iniziate le qualificazioni, infatti, non hanno mai realizzato meno di due gol a partita.

Le probabili formazioni di Portogallo-Ungheria

PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; Dalot, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Ruben Neves, Vitinha; Trincao, Bruno Fernandes, Bernardo Silva; Cristiano Ronaldo.

UNGHERIA (4-4-2): B. Toth; Nego, Orban, Szalai, Kerkez; Bolla, Styles, Schafer, Szoboszlai; Sallai, Varga.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1