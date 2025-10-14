Pronostico Costa d’Avorio-Kenya: la casella rimane immacolata

Costa d’Avorio-Kenya è una gara valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale e si gioca martedì alle 21:00. Formazioni e pronostico

La Costa d’Avorio, prima nel proprio raggruppamento africano, ha il destino nelle proprie mani. Basterà vincere in casa contro il Kenya per staccare il pass per il Mondiale. Ma è incredibile come una squadra che fino al momento, in nove partite, abbia subito zero gol, sia ancora in corsa.

Ventidue gol fatti e nessuno incassato. Sì, la Costa d’Avorio, nonostante il cammino clamoroso del Gabon che chiuderà al secondo posto, si prenderà con merito la qualificazione al prossimo Mondiale. E non subendo nemmeno un gol. Perché adesso l’obiettivo è quello di chiudere con quella casella sicuramente immacolata. Ed è un obiettivo raggiungibile, soprattutto in casa e soprattutto per le motivazioni che ci saranno in questo match. Quindi, senza andare oltre, andiamo a vedere quello che è il nostro pronostico per questa partita.

Come vedere Costa d'Avorio-Kenya in diretta tv e in streaming

La sfida Costa d’Avorio-Kenya è in programma martedì alle 21:00. La gara di qualificazione in questione non si potrà seguire in nessun modo in Italia, né in tv e nemmeno in streaming. Nessuno infatti ha acquisito i diritti di queste partite internazionali.

Comparazione quote

La vittoria della Costa d’Avorio è quotata 1.10 su Goldbet e Lottomatica e 1.09 su Snai. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.17 su Goldbet, Lottomatica e a 1.17 su Snai.

Il pronostico

Costa d’Avorio vincente, in una gara con una sola squadra a segno ovviamente, in una gara che permetterà ai padroni di casa di staccare il pass per il prossimo mondiale. Una qualificazione che dire meritata è dire poco.

Le probabili formazioni di Costa d’Avorio-Kenya

COSTA D’AVORIO (4-3-3): Lafont; Zohouri, Boly, Ndicka, Operi; Zouzoua, Kessie, Diomande; Guessand, Diakite, Toure.

KENYA (4-1-4-1): Bwire; Onyango, Sichenje, Owino, Okwaro; Harper; Wilson, Odhiambo, Abuya, Wilson; Olunga.



POSSIBILE RISULTATO: 2-0