Pronostico Arabia Saudita-Iraq: vittoria e Mondiale a un passo

Arabia Saudita-Iraq è una gara valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale e si gioca martedì alle 20:45. Formazioni e pronostico

Le qualificazioni ai prossimi Mondiali, quelle asiatiche, hanno diverse fasi. Adesso siamo entrati in quella di un girone a tre squadre dove, la prima, se ne va diretta in America il prossimo anno mentre, la seconda, ha ancora delle possibilità per andare avanti.

Arabia Saudita e Iraq hanno battuto nella prima sfida giocata in questo raggruppamento l’Indonesia. E ovviamente sognano di prendersi il pass adesso senza dover aspettare altri match. E i padroni di casa, si gioca a Gedda, hanno grosse possibilità di prendersi tre punti che si potrebbero sicuramente rivelare decisivi per il cammino. La nazionale saudita, allenata anche dal nostro Roberto Mancini, ha sicuramente alzato il proprio livello, grazie anche a quelle che sono le immissioni nel campionato di molti europei. Giocare con gente più forte aiuta a migliorarsi.

Quindi? Quindi è evidente che in questo match la situazione ci pare abbastanza indirizzata verso la formazione padrona di casa, che ha pure vinto l’ultimo scontro diretto giocato.

Come vedere Arabia Saudita-Iraq in diretta tv e in streaming

La sfida Arabia Saudita-Iraq è in programma martedì alle 20:45. L’amichevole in questione non si potrà seguire in nessun modo in Italia, né in tv e nemmeno in streaming. Nessuno infatti ha acquisito i diritti di queste partite internazionali.

Comparazione quote

La vittoria dell’Arabia Saudita è quotata 1.67 su Goldbet e Lottomatica e 1.65 su Snai. Il segno GOL è quotato invece a 2.15 su Goldbet, Lottomatica e a 2.05 su Snai.

Il pronostico

La vittoria dell’Arabia Saudita è quasi sicura, certa, in questo match. Ma ci stuzzica – anche per via dei risultati che hanno portato fino a qui queste due formazioni – la possibilità di entrare le formazioni a segno. Il GOL infatti vale oltre due volte la posta.

Le probabili formazioni di Arabia Saudita-Iraq

ARABIA SAUDITA (4-2-3-1): Al Aqidi; Abdulramhani, Thakri, Tabakti, Al Harbi; Al Dawsari, Al Khaibari; Abu Al Shamat, Al Juwayr, Al Dawsari; Al Buraikan.

IRAQ (4-2-3-1): Hachim; Ali, Younis, Amyn, Doski; Resan, Al ammari; Yakob, Bayesh, Meme; Karim.



POSSIBILE RISULTATO: 2-1