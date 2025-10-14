I pronostici di martedì 14 ottobre: Qualificazioni ai Mondiali e non solo

I pronostici di martedì 14 ottobre, ultima tornata di partite di qualificazione ai Mondiali del 2026, in campo anche l’Italia

Questa parentesi di ottobre con le partite delle nazionali si conclude oggi, in campo anche l’Italia che ha ormai poche speranze di qualificarsi ai Mondiali direttamente come prima del girone. La Norvegia continua a non perdere un colpo, e lo scarto nella differenza reti invece di diminuire in vista dello scontro diretto di novembre continua ad aumentare.

Ad ogni modo la nazionale di Gattuso punta a chiudere il discorso per il secondo posto continuando a vincere e a fare over 2,5 come sempre capitato finora da quando il commissario tecnico calabrese ha preso il posto di Spalletti.

I pronostici sulle altre partite

La qualificazione al prossimo campionato del mondo, per il Portogallo di Cristiano Ronaldo, potrebbe invece arrivare con ben due turni d’anticipo. I lusitani sono a punteggio pieno nel gruppo F ed in caso di vittoria a Lisbona contro l’Ungheria, seconda a -5 dalla vetta, e di risultato positivo dell’Irlanda nella sfida con l’Armenia, il pass per la rassegna iridata che verrà organizzata nell’estate 2026 da Canada, Stati Uniti e Messico diventerà realtà.

Anche contro gli irlandesi il Portogallo ha creato tanto: il problema è che i lusitani hanno peccato in termini di concretezza, altimenti sarebbe finita in goleada. Contro l’Ungheria ci aspettiamo una gara più movimentata, in cui i gol non dovrebbero mancare: non sarebbe una sorpresa se i magiari, come all’andata, riuscissero a segnare almeno una rete. Da quando sono iniziate le qualificazioni, infatti, non hanno mai realizzato meno di due gol a partita.

Pronostici: la scelta del Veggente

• SPAGNA VINCENTE + OVER 3,5 in Spagna-Bulgaria, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45

Vincenti

NIGERIA (in Nigeria-Benin, Qualificazioni ai Mondiali, ore 18:00)

(in Nigeria-Benin, ore 18:00) SUDAFRICA (in Sudafrica-Ruana, Qualificazioni ai Mondiali, ore 18:00)

(in Sudafrica-Ruana, ore 18:00) COSTA D’AVORIO (in Costa d’Avorio-Kenya, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45)

(in Costa d’Avorio-Kenya, ore 20:45) GABON (in Gabon-Burundi, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45)

(in Gabon-Burundi, ore 20:45) SENEGAL (in Senegal-Mauritania, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Lettonia-Inghilterra , Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45

, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45 Portogallo-Ungheria , Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45

, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45 Italia-Israele, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Giappone-Brasile , Amichevole, ore 12:30

, Amichevole, ore 12:30 Turchia-Georgia, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Irlanda-Armenia, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45