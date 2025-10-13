Pronostico Spagna-Bulgaria: nessun ostacolo e Mondiale a un passo

Spagna-Bulgaria è una partita valida per la quarta giornata delle qualificazioni al Mondiale. Dove vederla, formazioni e pronostico

Con tre vittorie in altrettante partite, la Spagna vede il Mondiale davvero da vicino. Anche perché la partita più complicata per le Furie Rosse, quella contro la Turchia, verrà giocata in casa. E ci sono ottime possibilità che questa nazionale chiuda il raggruppamento a punteggio pieno.

Togliendo le possibilità, e dando adesso delle certezze, contro la Bulgaria non ci sarà la minima storia per la Spagna. Gli ospiti, oltre ad essere una nazionale molto diversa e oltre ad essere una nazionale davvero difficile da decifrare, in positivo, sotto l’aspetto tecnico, in queste qualificazioni hanno fatto zero punti in tre partite, segnando solamente una rete e subendone la bellezza di dodici. Una media di quattro a gara. E la Spagna – che ne ha già fatti undici non prendendone nemmeno uno – ha le qualità giuste per riuscire a bucare la difesa di burro bulgara.

In poche parole, così come sempre successo in questo girone, quando giocano gli spagnoli di storia non ce ne può essere in nessun modo. Sarà divertimento, sarà di nuovo goleada, e sarà di nuovo una sola squadra a segno. Sempre successo così fino ad oggi e continuerà ad essere così anche nelle prossime partite.

Come vedere Spagna-Bulgaria in diretta tv e in streaming

Il pronostico

La vittoria della Spagna è assicurata. Con almeno quattro gol di scarto e con almeno una rete che verrà segnata nel primo tempo. La Bulgaria infine non riuscirà a segnare nemmeno un gol e forse, nemmeno ad avvicinarsi all’area di rigore spagnola.

Le probabili formazioni di Spagna-Bulgaria

SPAGNA (4-3-3): Simon; Porro, Le Normand, Cubarsi, Cucurella; Merino, Zubimendi, Pedri; Torres, Oyazarbal, Pino.

BULGARIA (4-3-3): Mitov; Popov, Bozhinov, Hristov, Petrov; Chochev, Stoyanov, Kraev; Kirilov, Despodov, Petkov.

POSSIBILE RISULTATO: 5-0