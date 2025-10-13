Pronostico Irlanda-Armenia: succederà per la quinta volta di fila

Irlanda-Armenia è una partita valida per la quarta giornata delle qualificazioni al Mondiale. Dove vederla, formazioni e pronostico

Hanno davvero pochissime possibilità, Irlanda e Armenia, di andare al Mondiale. Anche agli spareggi, a dire il vero, non possono andare nessuna delle due. Perché oltre al Portogallo, che è primo in classifica e a punteggio pieno nel gruppo F, c’è anche l’Ungheria che è una spanna sopra queste due formazioni.

E allora, che si fa? Si gioca, ovviamente, cercando di guadagnare fiducia, punti, e regalare qualche sorriso ai propri tifosi. E in casa Irlanda, dopo la sconfitta per due a uno nel match d’andata, c’è voglia di rivincita. Da quelle parti, almeno rispetto all’Armenia, non si sentono sicuramente inferiori in nessun modo.

Ma cosa succederà per la quinta volta di fila? Eccovi la risposta: sarà decisivo il fattore campo. Sì, perché negli ultimi quattro incroci che ci sono stati tra queste due formazioni, ha sempre vinto, anche con il minimo scarto, la formazione che giocava tra le mura amiche. Crediamo possa succedere così pure stavolta, perché la spinta irlandese sarà importante e gli armeni, che hanno perso i giocatori più importanti e più rappresentativi nel corso degli anni, sono giovani e non hanno esperienza – né la forza mentale – di affrontare questo tipo di partite con un ambiente ostile.

Come vedere Irlanda-Armenia in diretta tv e in streaming

La sfida Irlanda-Armenia è in programma martedì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Qualificazioni Mondiali. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Inoltre, le partite di qualificazioni Mondiali, si potranno vedere anche su UefaTv.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Irlanda è quotata 1.40 su Goldbet e Lottomatica e 1.40 su Snai. Il segno GOL ha un valore di 2.10 su Goldbet, Lottomatica e 2.10 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Come ampiamente spiegato prima sulla vittoria dell’Irlanda non abbiamo dubbi. Ma occhio anche alla possibilità di una rete armena perché la quota del GOL ha un valore altissimo che crediamo si possa tenere in grossa considerazione.

Le probabili formazioni di Irlanda-Armenia

IRLANDA (3-4-2-1): Kelleher; O’Brien, Collins, O’Shea; Coleman, Cullen, Molumby, Manning; Ebosele, Ogbene; Ferguson.

ARMENIA (4-3-3): Avagyan; Hovhannisyan, Muradyan, Harutyunyan, Piloyan; Bichakhachyan, Iwu, Spertysan; Berseghyan, Zelaryan, Tikzynyan.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1