Pronostico Andorra-Serbia: vittoria per tenere viva la fiammella

Andorra-Serbia è una partita valida per la settima giornata delle qualificazioni al Mondiale. Dove vederla, formazioni e pronostico

La sconfitta interna contro l’Albania, inaspettata, ha complicato terribilmente i piani della Serbia, adesso al terzo posto in classifica nelle qualificazioni Mondiali e quattro punti dietro la formazione che ha espugnato il proprio terreno di gioco nello scorso fine settimana.

La Serbia in tutto questo ha una partita in meno quindi, quando poi mancheranno le ultime due giornate di questo raggruppamento – a novembre – potrebbe presentarsi a meno uno dal secondo posto, quello che garantirebbe l’accesso almeno ai playoff del prossimo Mondiale. Ecco perché il match di martedì sera contro Andorra diventa fondamentale per cercare di tenere vive le possibilità di una qualificazione. E per quanto riguarda ovviamente una vittoria esterna di problemi non ce dovrebbero essere.

I padroni di casa sono ultimi in classifica con un solo punto conquistato fino al momento e soprattutto con dodici gol presi in sei partite. E solamente due fatti. In poche parole anche i numeri ci dicono che non ci sarà partita, con la Serbia che vincerà e che quindi continuerà a mantenere vivo il sogno.

Come vedere Andorra-Serbia in diretta tv e in streaming

La sfida Andorra-Serbia è in programma martedì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Qualificazioni Mondiali. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Inoltre, le partite di qualificazioni Mondiali, si potranno vedere anche su UefaTv.

La vittoria della Serbia è quotata 1.12 su Goldbet e Lottomatica e 1.14 su Snai. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.35 su Goldbet, Lottomatica e a 1.33 su Snai.

Il pronostico

Con il dente avvelenato per quello che è successo nel match interno contro l’Albania, la Serbia andrà a vincere sul campo di Andorra mantenendo vive le possibilità di un accesso ai playoff mondiali. Complicato, ma non impossibile riuscirci, ma tutto passa da questo match che non avrà comunque nessuna storia.

Le probabili formazioni di Andorra-Serbia

ANDORRA (4-4-2): Alvarez; Oliveira, Garcia, Llovera, San Nicolas; Font, Vales, Cucu, Cervos; Rodrigo Tapia, Rosas.

SERBIA (3-4-1-2): Petrovic; Milosavlicevic, Vejkovic, Pavlovic; Zivkovic, Stankovic, Maksimovic, Kostic; Samardzic; Mitrovic, Vlahovic.

POSSIBILE RISULTATO: 0-3