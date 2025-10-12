Pronostico Slovacchia-Lussemburgo: si volta subito pagina

Slovacchia-Lussemburgo è una partita valida per la quarta giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 e si gioca lunedì alle 20:45: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico.

La sconfitta patita venerdì scorso a Belfast contro l’Irlanda del Nord rischia di rendere vana l’impresa realizzata un mese fa a Bratislava, quando la Slovacchia, contro ogni pronostico, esordì nelle qualificazioni Mondiali battendo 2-0 la Germania e centrando un successo storico.

Privi di uno dei loro giocatori più rappresentativi, il regista del Napoli Lobotka, gli uomini di Francesco Calzona non sono riusciti a creare occasioni da gol nitide al Windsor Park ed hanno patito la fisicità dei nordirlandesi (2-0). Sprecato, dunque, il vantaggio in classifica accumulato nelle prime due giornate: nel gruppo A ora ci sono tre squadre al comando – oltre alla Slovacchia anche Irlanda del Nord e Germania – appaiate a quota 6 punti. Solo il Lussemburgo, fanalino di coda, non riesce a togliere lo zero dalla casella dei punti ed è praticamente fuori dai giochi, anche se per la sentenza dell’aritmetica bisognerà attendere. Adesso l’obiettivo della Slovacchia è difendere quantomeno il secondo posto, pur restando in piena corsa per il primo. Motivo per cui sarà importantissimo assicurarsi i tre punti contro i lussemburghesi, che già un mese fa complicarono le cose alla squadra di Calzona. Nel Granducato, infatti, la Slovacchia la spuntò soltanto al 90′, al termine di un match, terminato 0-1, in cui ad avere le occasioni migliori fu proprio la selezione di Jeff Strasser.

Come vedere Slovacchia-Lussemburgo in diretta tv e in streaming

La sfida Slovacchia-Lussemburgo è in programma lunedì alle 20:45 allo stadio “Anton Malatinsky” di Trnava, in Slovacchia. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Qualificazioni Mondiali. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

La Slovacchia deve dimenticare in fretta lo scivolone nordirlandese. Una vittoria contro il Lussemburgo, ormai quasi spacciato, consentirebbe a Skriniar e compagni di restare attaccati alla Germania, per poi giocarsi il tutto per tutto nelle sfide di novembre. In ogni caso, vista la scarsa vena realizzativa della selezione guidata dall’italiano Francesco Calzona, crediamo che come all’andata non si assisterà ad una gara movimentata. Il numero dei gol complessivi sarà verosimilmente inferiore a tre.

Le probabili formazioni di Slovacchia-Lussemburgo

SLOVACCHIA (4-3-3): Dubravka; Gyomber, Satka, Skriniar, Obert; Duda, Bero, Benes; Haraslin, Strelec, Sauer.

LUSSEMBURGO (4-2-3-1): Moris; Jans, Mahmutovic, Korac, Veiga; Olesen, Barreiro; Moreira, Sinani, Bohnert; Dardari.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0