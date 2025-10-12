Pronostico Scozia-Bielorussia: sogno primo posto ancora intatto

Scozia-Bielorussia è una partita valida per la quarta giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 e si gioca domenica alle 18:00: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico.

La vittoria sulla Grecia, battuta 3-1 giovedì scorso ad Hampden Park, è stata molto importante per la Scozia. La Tartan Army, infatti, si è aggiudicata il primo dei due scontri diretti con gli ellenici per il secondo posto, considerando che il primo sembra essere appannaggio della più quotata Danimarca. Eppure, al momento, i danesi non scappano: dopo le prime tre giornate la Scozia ha gli stessi punti (7) degli scandinavi e può tranquillamente dire la sua nella corsa alla qualificazione diretta, senza dover passare dai pericolosi spareggi.

La selezione britannica, è opportuno ricordarlo, non partecipa alla fase finale di un Mondiale dal 1998 e sogna di mettere fine ad un’attesa diventata troppo lunga. In settimana è venuto fuori tutto il carattere di una nazionale che, pur non eccelsa qualitativamente, sa tirare fuori gli attributi nel momento opportuno, specie quando gioca davanti al proprio pubblico.

Dopo essere finita sotto di un gol a inizio ripresa, ha immediatamente reagito, prima impattando con Christie e poi rendendo il risultato più rotondo con Ferguson e Dykes. Una vittoria che è stata anche una sorta di “vendetta” per la sconfitta con i greci patita lo scorso marzo nei playoff di Nations League, quando gli uomini di Steve Clarke vennero sorprendentemente travolti 3-0 proprio ad Hampden Park. Fondamentale, adesso, allungare la striscia di vittorie. La Scozia va a caccia del terzo successo di fila nella sfida con la Bielorussia, già battuta 2-0 a settembre. Tre sconfitte su tre per le Ali Bianche, inchiodate a quota zero punti e praticamente già spacciate. Giovedì la Danimarca si è divertita contro la selezione guidata dallo spagnolo Carlos Alos Ferrer, spazzata via 6-0.

Come vedere Scozia-Bielorussia in diretta tv e in streaming

La sfida tra Scozia e Bielorussia è in programma domenica alle 18:00 all’Hampden Park di Glasgow, in Scozia. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Qualificazioni Mondiali. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

La vittoria della Scozia dovrebbe arrivare puntuale, considerato il livello molto basso degli avversari. Parliamo, però, di una selezione che raramente riesce a vincere con molti gol di scarto: non è da escludere, dunque, che alla fine il numero delle reti complessive sia inferiore a quattro.

Le probabili formazioni di Scozia-Bielorussia

SCOZIA (4-2-3-1): Gunn; Ralston, Souttar, Hanley, Robertson; Gilmour, McLean; McGinn, McTominay, Doak; Adams.

BIELORUSSIA (5-3-2): Pavlyuchenko; Karpovich, Parkhomenko, Zabelin, Volkov, Pyachenin; Myakish, Kalinin, Ebong; Melnichenko, Barkovsky.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0