Pronostico Macedonia del Nord-Kazakistan: tre punti per il Mondiale

Macedonia del Nord-Kazakistan è una partita valida per la settima giornata delle qualificazioni al Mondiale. Dove vederla, formazioni e pronostico

Il pareggio per zero a zero sul campo del Belgio, permette alla Macedonia del Nord di presentarsi ancora a questa partita da prima nel girone, anche se ha una partita in più rispetto alla squadra di Garcia.

Il sogno quindi, di andare al Mondiale senza passare dai playoff continua, ed è evidente, anche se le possibilità, a dire il vero, rimangono comunque minime. Certo, l’iniezione di fiducia, bella importante, arrivata grazie al pari conquistato in trasferta, almeno su questo match si vedrà. E verrà anche confermato il risultato della sfida d’andata: una vittoria.

Magari, sicuramente, più ampia nel risultato. In trasferta contro il Kazakistan la Macedonia ha vinto solamente uno a zero e quindi ci si aspetta anche un risultato più largo. Soprattutto per gli undici gol presi in sei partite dalla formazione ospite – ne ha fatti sette – che ha vinto solo contro il Liechtenstein in questa fase di qualificazione. Mentre la Macedonia ha la migliore difesa con soli due gol subiti. Meglio del Belgio, nonostante la partita in più. Una vittoria, comunque, dovrebbe arrivare anche per cercare di blindare nella peggiore delle ipotesi il secondo posto, visto che il Galles – adesso terzo – è solamente a due lunghezze.

Come vedere Macedonia del Nord-Kazakistan in diretta tv e in streaming

La sfida Macedonia del Nord-Kazakistan è in programma lunedì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Qualificazioni Mondiali. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Inoltre, le partite di qualificazioni Mondiali, si potranno vedere anche su UefaTv.

Il pronostico

Gara da vincere a tutti i costi per i motivi che vi abbiamo spiegato sopra. E la Macedonia del Nord questa partita la vincerà in una gara che vedrà appunto solamente i padroni di casa a segno.

Le probabili formazioni di Macedonia del Nord-Kazakistan

MACEDONIA DEL NORD (4-2-3-1): Dimitrievski; Zajkov, Stojcevski, Musliu, Alioski; Bardhi, Atansanov; Ashkovski, Kostadinov, Elmas; Miovski.

KAZAKISTAN (4-2-3-1): Seysen; Kairov, Kasym, Alip, Vorogovskiy; Zaynutdinov, Kuat; Samorodov, Orazov, Kenzhbeck; Chesnokov.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0