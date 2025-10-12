Pronostico Islanda-Francia: assenza pesantissima per Deschamps

Islanda-Francia è una partita valida per la quarta giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 e si gioca lunedì alle 20:45: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico.

La Francia venerdì scorso ha impiegato quasi un tempo di gioco per abbattere il muro dell’Azerbaigian, che a Parigi ha piazzato il più classico dei bus davanti alla porta per cercare di limitare i danni contro una delle selezioni più forti del pianeta. A sbloccare un match che sembrava stregato c’ha pensato – e chi se non lui – il solito Mbappé, con un gol maradoniano in cui s’è bevuto a suon di dribbling mezza formazione azera: una volta creata la breccia, per i caucasici non c’è stato nulla da fare. Prima Rabiot – in gran forma il centrocampista del Milan – e poi l’ex Udinese Thauvin hanno arrotondato il tutto (3-0), regalando al ct Didier Deschamps il quarto successo consecutivo in gare ufficiali.

Il Mondiale nordamericano è sempre più vicino per Les Bleus. La Francia è a punteggio pieno nel gruppo D, a +5 sull’Ucraina, con una differenza reti di +6. La qualificazione aritmetica, insomma, è davvero a un passo.

Potrebbe addirittura arrivare con due turni d’anticipo in caso di vittoria francese in Islanda – molto probabile – e di un eventuale passo falso degli ucraini con l’Azerbaigian. Altrimenti sarà tutto rimandato a novembre. Gli islandesi, dal canto loro, hanno appena visto affievolirsi le possibilità di tornare a giocare un Mondiale per la prima volta dal 2018 in seguito alla sconfitta con l’Ucraina nel rocambolesco 5-3 di Reykjavik. Dopo aver rimontato due gol alla nazionale di Serhiy Rebrov grazie ad una doppietta del fantasista della Fiorentina Albert Gudmundsson, nel finale gli scandinavi hanno incassato altre due reti nel giro di tre minuti, venendo dunque scavalcati in classifica.

Deschamps in Islanda non potrà contare su Mbappé, uscito ad inizio ripresa venerdì scorso contro gli azeri per un problema alla caviglia. In attacco dovrebbe essere confermato Ekitiké, ma sono previsti diversi cambi.

Come vedere Islanda-Francia in diretta tv e in streaming

Islanda-Francia è in programma lunedì alle 20:45 al Laugardalsvollur di Reykjavik, in Islanda. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Anche senza Mbappé, la Francia resta di gran lunga superiore e non dovrebbe avere problemi a portare a casa un’altra vittoria, probabilmente quella decisiva per la qualificazione. Lo scorso settembre l’Islanda riuscì a limitare i danni perdendo “solo” 2-1. Tenendo conto delle difficoltà difensive emerse contro l’Ucraina, anche stavolta ipotizziamo una gara movimentata, da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Islanda-Francia

ISLANDA (4-4-2): Olafsson; Palsson, Ingason, Gretarson, Ellertsson; Thorsteinsson, Haraldsson, Johanesson, A. Gudmundsson; A. Gudjohnsen, D.T. Gudjohnsen.

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Théo Hernandez; Koné, Camavinga; Coman, Olise, Nkunku; Ekitike.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3