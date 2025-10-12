Pronostico Estonia-Moldavia: zero pensieri per il GOL (e i cartellini)

Estonia-Moldavia è una partita valida per la settima giornata delle qualificazioni al Mondiale. Dove vederla, formazioni e pronostico

Nel girone dell’Italia, come ovviamente pronosticabile sin dall’inizio, Estonia e Moldavia non hanno mai avuto la minima possibilità di prendersi una qualificazione al Mondiale e nemmeno pensare di farlo.

Tra gli azzurri appunto, Israele, ma soprattutto a Norvegia, queste due nazionali hanno solamente fatto da sparring partner rispetto a tutte le altre. E magari in questa serata si vorranno divertire. E crediamo fortemente che, così come successo all’andata, questa sfida delle emozioni le potrebbe regalare.

La vittoria estone in trasferta dello scorso marzo è stata sicuramente indirizzata da un rosso arrivato nei primi minuti del match. La parità numerica poi è arrivata a inizio ripresa ma ormai l’Estonia era andata via. Il tre a due finale, comunque, ci permette di dire che anche nella serata di martedì le cose potrebbero andare in maniera identica. E come? Magari con almeno tre gol complessivi e con almeno una rete per squadra. In tutto questo sì, così potrebbe finire davvero.

Come vedere Estonia-Moldavia in diretta tv e in streaming

La sfida Estonia-Moldavia è in programma martedì alle 18:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Qualificazioni Mondiali. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Inoltre, le partite di qualificazioni Mondiali, si potranno vedere anche su UefaTv.

Comparazione quote

La vittoria dell’Estonia è quotata 1.95 su Goldbet e Lottomatica e 2.10 su Snai. Il segno GOL è quotato invece a 1.95 su Goldbet, Lottomatica e a 1.87 su Snai.

Il pronostico

Almeno un gol per squadra e almeno tre reti complessive. Da questo match potrebbe venire fuori un risultato del genere. Ma occhio anche ad un altro fattore: visto il nervosismo del match d’andata potrebbero anche esserci delle scorie nella serata di martedì. Quindi un cartellino rosso, nel corso dei 90minuti, è pronosticabile. E anche almeno 5 ammonizioni.

Le probabili formazioni di Estonia-Moldavia

ESTONIA (4-2-3-1): Hein; Teniste, Tamm, Kuusk, Schjonning; Shein, Palumets; Saarma, Vassiljiev, Yakovlev; Sappinen.

MOLDAVIA (5-4-1): Avram; Dorov, Baboglo, Craciun, Dumbrava, Rebciuk; Perciun, Rata, Postolachi, Bord; Damascan.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1