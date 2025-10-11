Pronostico Isole Faroe-Repubblica Ceca: la storia si ripete ancora

Isole Faroe-Repubblica Ceca è una partita valida per la settima giornata delle qualificazioni al Mondiale. Dove vederla, formazioni e pronostico

Il debutto sulla panchina del Montenegro per Vucinic, ex attaccante di Roma e Juventus, tra le altre, è stato disastroso. Una sconfitta pesantissima contro le isole Far Oer: quattro a zero e addio Mondiale. I padroni di casa, adesso, ospitano la Repubblica Ceca, seconda nel girone, che viene dal buon pareggio contro la Croazia.

E adesso – anche se hanno una partita in più – gli ospiti sperano nel colpaccio che vorrebbe dire qualificazione al prossimo Mondiale. Certo, deve vincerle tutte la Repubblica Ceca e sperare in un passo falso della squadra croata – complicato – ma non bisogna lasciare nulla al caso. E chiudere anche la possibilità di un assalto al secondo posto.

Quando mancano due giornate alla fine, le Far Oer sono dietro quattro punti rispetto alla Repubblica Ceca che, come potete ben capire anche voi, non si può permettere il lusso di prendere sotto gamba questa partita. E, alla fine, vincerà la squadra decisamente più forte, quella che, inoltre, ha vinto tutti e gli otto scontri diretti che ci sono stati nella storia tra queste due formazioni.

Come vedere Isole Faroe-Repubblica Ceca in diretta tv e in streaming

La sfida Isole Faroe-Repubblica Ceca è in programma domenica alle 18:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Qualificazioni Mondiali. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Inoltre, le partite di qualificazioni Mondiali, si potranno vedere anche su UefaTv.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Repubblica Ceca è quotata 1.40 su Goldbet e Lottomatica e 1.40 su Snai. Il segno GOL è quotato invece a 2.15 su Goldbet, Lottomatica e a 1.65 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

La quasi certezza – nel calcio nulla è scontato – è che la Repubblica Ceca si prenderà la vittoria. E occhio alla quota che i bookmaker regalano al segno GOL, che vale oltre due volte la posta. Dopo le quattro reti fatte al Montenegro, le Far Oer potrebbero anche segnarne uno nella serata di domenica. Ma in ogni caso, il 2, è assicurato.

Le probabili formazioni di Isole Faroe-Repubblica Ceca

ISOLE FAROE (3-4-2-1): Lamhauge; Faero, Vathanhamar, Edmundsson; Danielsen, Hendriksson, Andreansen, Agnarsson; Frederiksberg, Sorensen; Olsen.

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Kovar; Coufal, Vitik, Krejci, Zeleny; Cerv, Soucek; Provod, Sulc, Kusej; Chory.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2