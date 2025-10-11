Pronostico Croazia-Gibilterra: strada in discesa verso il Mondiale

Croazia-Gibilterra è una partita valida per la settima giornata delle qualificazioni al Mondiale. Dove vederla, formazioni e pronostico

Alla Croazia, prima nel girone L di qualificazione al Mondiale – insieme alla Repubblica Ceca che ha una partita in più – sono rimaste partite semplici, molto semplici sulla carta. E vincendo contro Gibilterra, nella serata di domenica, i conti sarebbero quasi chiusi.

Dopo il pareggio, appunto, contro la formazione ceca in trasferta – zero a zero il finale – Modric e compagni hanno il cammino in discesa e non ci sono davvero possibilità che questo match non finisce con una goleada dei padroni di casa. Gibilterra è è oggettivamente poca, pochissima cosa: solamente due gol fatti nelle cinque partite che ha disputato fino al momento, la bellezza di 17 subiti. Ma si sa, si conosce il “valore” di questa squadra. Quindi il risultato finale, com’è ovvio, è scritto. E come finirà questa partita? Ovviamente per tutto il nostro pronostico basta leggere in fondo a questo articolo.