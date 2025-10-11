Pronostico Croazia-Gibilterra: strada in discesa verso il Mondiale

Croazia-Gibilterra è una partita valida per la settima giornata delle qualificazioni al Mondiale. Dove vederla, formazioni e pronostico 

Alla Croazia, prima nel girone L di qualificazione al Mondiale – insieme alla Repubblica Ceca che ha una partita in più – sono rimaste partite semplici, molto semplici sulla carta. E vincendo contro Gibilterra, nella serata di domenica, i conti sarebbero quasi chiusi.
Dopo il pareggio, appunto, contro la formazione ceca in trasferta – zero a zero il finale – Modric e compagni hanno il cammino in discesa e non ci sono davvero possibilità che questo match non finisce con una goleada dei padroni di casa. Gibilterra è è oggettivamente poca, pochissima cosa: solamente due gol fatti nelle cinque partite che ha disputato fino al momento, la bellezza di 17 subiti. Ma si sa, si conosce il “valore” di questa squadra. Quindi il risultato finale, com’è ovvio, è scritto. E come finirà questa partita? Ovviamente per tutto il nostro pronostico basta leggere in fondo a questo articolo.

Come vedere Croazia-Gibilterra in diretta tv e in streaming

La sfida Croazia-Gibilterra è in programma domenica alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Qualificazioni Mondiali. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Inoltre, le partite di qualificazioni Mondiali, si potranno vedere anche su UefaTv.

La vittoria della Croazia è quotata 1.04 su Goldbet e Lottomatica e 1.04 su Snai. Il segno OVER 2,5 è quotato invece a 1.07 su Goldbet, Lottomatica.

Il pronostico

Goleada prevedibile per la Croazia contro Gibilterra. Una gara che vedrà una sola squadra a segno e che sicuramente si aprirà nel primo tempo. Inoltre, la Croazia, ha la possibilità di chiudere con un vantaggio dai due e i tre gol la prima parte di gara. Quindi è questa la quota che ci piace di più.

Le probabili formazioni di Croazia-Gibilterra

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Jakic, Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol; Modric, Sucic; Pasalic, Kramaric, Perisic; Budimir.
GIBILTERRA (4-3-3): Hankins; Jolley, McClafferty, Lopes, Valarino; Bent, Scanlon, Clinton; Vinet, Borge, De Barr.

POSSIBILE RISULTATO: 5-0

