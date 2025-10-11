Pronostico Croazia-Gibilterra: strada in discesa verso il Mondiale

Croazia-Gibilterra è una partita valida per la settima giornata delle qualificazioni al Mondiale. Dove vederla, formazioni e pronostico
Come vedere Croazia-Gibilterra in diretta tv e in streaming
La sfida Croazia-Gibilterra è in programma domenica alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Qualificazioni Mondiali. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Inoltre, le partite di qualificazioni Mondiali, si potranno vedere anche su UefaTv.
Comparazione quote
La vittoria della Croazia è quotata 1.04 su Goldbet e Lottomatica e 1.04 su Snai. Il segno OVER 2,5 è quotato invece a 1.07 su Goldbet, Lottomatica.
Il pronostico
Goleada prevedibile per la Croazia contro Gibilterra. Una gara che vedrà una sola squadra a segno e che sicuramente si aprirà nel primo tempo. Inoltre, la Croazia, ha la possibilità di chiudere con un vantaggio dai due e i tre gol la prima parte di gara. Quindi è questa la quota che ci piace di più.
Le probabili formazioni di Croazia-Gibilterra
CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Jakic, Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol; Modric, Sucic; Pasalic, Kramaric, Perisic; Budimir.
GIBILTERRA (4-3-3): Hankins; Jolley, McClafferty, Lopes, Valarino; Bent, Scanlon, Clinton; Vinet, Borge, De Barr.
POSSIBILE RISULTATO: 5-0