Pronostico Estonia-Italia: una pioggia di gol per tenere viva la speranza

Estonia-Italia è una partita valida per la settima giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 e si gioca sabato alle 20:45: diretta tv, streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Gigi Buffon, capo delegazione azzurro, ha utilizzato una buona dose di realismo per descrivere la situazione in cui versa l’Italia: “Al 90% giocheremo gli spareggi”, ha detto il leggendario portiere in una delle ultime interviste. Effettivamente, dopo il terrificante 11-1 rifilato dalla Norvegia alla Moldavia un mese fa, le speranze della nostra nazionale relative alla qualificazione diretta al prossimo campionato del mondo sono ormai al lumicino.

Nel senso che servirebbe un vero e proprio miracolo sportivo (leggasi passo falso dei norvegesi nelle prossime due gare con Israele ed Estonia) per rientrare in corsa per il primo posto. La differenza reti, infatti, si è ulteriormente dilatata: +21 contro +5. Un abisso. L’ipotesi più realistica è che Italia e Norvegia arrivino allo scontro diretto di novembre con gli azzurri a -3: a quel punto anche una vittoria ampia della nazionale guidata da Gennaro Gattuso servirebbe a poco, dal momento che gli scandinavi resterebbero davanti per via della differenza reti, che attualmente racconta di un divario quasi impossibile da colmare. All’Italia, dunque, non rimane che vincere le prossime tre gare e segnare più gol possibili, sperando che almeno una tra Israele ed Estonia riescano a fermare Haaland e compagni (molto difficile). Gli azzurri sono chiamati pure a difendere il secondo posto, che gli consentirebbe di staccare quantomeno il pass per i playoff: non scontato, visto che Israele ha gli stessi punti degli azzurri (9), pur avendo disputato una partita in più.

Gattuso cambia modulo

Nelle prime due gare con Gattuso al timone si è rivista un’Italia più aggressiva e offensiva – 10 gol segnati tra Estonia e Israele – ma i problemi permangono. La fase difensiva, per esempio, ha lasciato a desiderare contro gli israeliani nell’ultimo match, terminato con un rocambolesco 5-4 ed in cui gli azzurri l’hanno spuntata solo grazie alla rete di Tonali in pieno recupero che ha evitato un nuovo psicodramma.

L’Estonia stessa nella partita precedente era riuscita a resistere per un tempo di gioco, per poi incassare 5 gol nella ripresa. I baltici hanno ottenuto a malapena 3 punti, frutto del successo per 3-2 contro la Moldavia. Gattuso dovrebbe cambiare qualcosa a Tallinn, a cominciare dal modulo: l’infortunio di Politano costringe il ct a passare al 4-3-1-2, con Frattesi in versione trequartista alle spalle di Retegui e Kean. Ciò significa che il gioco non si svilupperà principalmente sulle fasce: oltre a Politano, infatti, manca all’appello anche Zaccagni.

Come vedere Estonia-Italia in diretta tv in chiaro e in streaming

La sfida Estonia-Italia è in programma sabato alle 20:45 alla Le Coq Arena di Tallinn, in Estonia. Si potrà vedere in chiaro attraverso la diretta prevista su Rai 1. Il match sarà visibile anche in diretta streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’app, mentre da pc basta accedere al sito.

Il pronostico

L’Italia dovrebbe riuscire a realizzare almeno quattro gol contro un’Estonia che già all’andata è stata spazzata via 5-0 (tutti gol nel secondo tempo). Come avvenne a settembre, è probabile che la ripresa sia più prolifica rispetto al primo tempo.

Le probabili formazioni di Estonia-Italia

ESTONIA (5-4-1): Hein; Teniste, Kuusk, Paskotsi, Mets, Kõlvart; Kait, Vassiljev, Miller, Poom; Sappinen.

ITALIA (4-3-1-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Tonali; Frattesi; Retegui, Kean.

POSSIBILE RISULTATO: 0-4