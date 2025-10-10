Pronostico Bulgaria-Turchia: un sorriso dopo la scoppola

Bulgaria-Turchia è una partita valida per la terza giornata delle qualificazioni al Mondiale. Dove vederla, formazioni e pronostico

Il sei a zero rimediato dalla Spagna nella seconda partita del girone ha sicuramente minato quelle che erano le certezze della Turchia di Vincenzo Montella. Perdere fa sempre male, perdere in malo modo intacca tutto quello che si era costruito.

Certo, nel girone E, quello appunto nel quale le Furie Rosse andranno direttamente al Mondiale, i turchi rimangono favoriti per chiudere al secondo posto vista la squadra che hanno a disposizione. Ma si deve tornare a vincere e, nel corso degli anni, quando la pressione è aumentata, la Turchia ha sempre dimostrato di essere in grado di tirarsi fuori da situazioni complicate.

E poi non possiamo non mettere in evidenza un altro fattore importante che ci spinge a dire questo: Montella ha una rosa composta da giocatori abituati a giocare a certi livelli e abituati, soprattutto, a rendere sotto pressione. Oltre ad avere delle qualità tecniche – pensiamo a Yildiz, ad esempio – che tutti nel mondo ormai conoscono. Contro la Bulgaria – la squadra che addirittura in questo girone dovrebbe chiudere alle spalle della Georgia – crediamo che il colpo esterno sia decisamente alla portata.

Come vedere Bulgaria-Turchia in diretta tv e in streaming

La sfida Bulgaria-Turchia è in programma sabato alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Qualificazioni Mondiali. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Inoltre, le partite di qualificazioni Mondiali, si potranno vedere anche su UefaTv.

Comparazione quote

La vittoria della Turchia è quotata 1.25 su Goldbet e Lottomatica e 1.25 su Snai. Il segno GOL è quotato invece a 2.20 su Goldbet, Lottomatica e a 1.65 su Snai.

Il pronostico

Turchia vincente, e ci siamo. Ma per chi ama il “rischio” i sei gol presi dalla Spagna sono un segnale: dietro i turchi hanno evidenti problemi. Quindi occhio alla possibilità di una Bulgaria capace di segnare almeno un gol nel corso del match.

Le probabili formazioni di Bulgaria-Turchia

BULGARIA (4-1-4-1): Vutsov; Minkov, Dmitrov, Bozhinov, Nedyalkov; Kraev, Tsenov; Petkov, Milanov, Kirilov; Nikolov.

TURCHIA (4-2-3-1): Cakir; Muldur, Demiral, Bardakci, Elmali; Calhanoglu, Yuksek; Akgun, Guler, Yildiz; Akturkoglu.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3