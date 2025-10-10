I pronostici di venerdì 10 ottobre: Qualificazioni ai Mondiali e amichevoli internazionali

I pronostici di venerdì 10 ottobre, ci sono le partite di qualificazione ai Mondiali del 2026, in campo tra le altre Francia e Germania

Incredibile ma vero: la Germania non è a punteggio pieno dopo le prime due giornate di qualificazioni. Colpa della sorprendente sconfitta rimediata all’esordio con la Slovacchia, che lo scorso 4 settembre, a Bratislava, sorprese i tedeschi centrando uno storico successo (2-0). A distanza di qualche giorno la Mannschaft si è poi prontamente riscattata battendo 3-1 l’Irlanda del Nord ma, per via di quel k.o., la strada che conduce al Mondiale nordamericano si è un po’ complicata, sebbene il primo posto nel gruppo A resti ancora alla portata.

A Sinsheim, nello stadio dell’Hoffenheim, inizia la rincorsa degli uomini di Julian Nagelsmann: la sfida con il Lussemburgo, unica selezione inchiodata a quota 0 punti, non dovrebbe riservare grosse sorprese. La Germania dovrebbe riuscire a segnare almeno quattro gol: troppo importante la differenza reti, soprattutto in ottica del testa a testa con la Slovacchia.

I pronostici sulle altre partite

La Francia, una delle grandi favorite per la vittoria del prossimo campionato del mondo, è pronta a scendere in campo per affrontare la terza gara delle qualificazioni alla rassegna iridata. Sembrano esserci i presupposti per una vittoria molto ampia da parte della nazionale di Deschamps, trascinata da Mbappé, che con il Real Madrid sta segnando caterve di gol. Les Bleus dovrebbero vincere con almeno tre reti di scarto, senza subirne nessuna.

A distanza di quattro mesi dalla gara d’andata, lo scorso giugno terminata a sorpresa 1-1 a Skopje, il Belgio di Rudi Garcia ritrova la Macedonia del Nord. L’obiettivo dei Diavoli Rossi è vincere per volare da soli in vetta al gruppo J e sorpassare proprio la selezione balcanica, che al momento, contro ogni pronostico, guarda tutti dall’alto verso il basso.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1 + OVER 3,5 in Germania-Lusemburgo, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45

Vincenti

BRASILE (in Corea del Sud-Brasile, Amichevoli Internazionali , ore 13:00)

(in Corea del Sud-Brasile, ore 13:00) BELGIO (in Belgio-Macedonia del Nord, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45)

(in Belgio-Macedonia del Nord, ore 20:45) SLOVACCHIA O PAREGGIO (in Irlanda del Nord-Slovacchia, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45)

(in Irlanda del Nord-Slovacchia, ore 20:45) KOSOVO O PAREGGIO (in Kosovo-Slovenia, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Francia-Azerbaigian , Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45

, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45 Belgio-Macedonia del Nord , Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45

, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45 Germania-Lussemburgo, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Islanda-Ucraina , Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45

, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45 Svezia-Svizzera, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45

Il “clamoroso”

• X in Islanda-Ucraina, Qualificazioni ai Mondiali, ore 21:00