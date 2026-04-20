Pronostico Lens-Tolosa: altra vittoria (molto più importante)

Lens-Tolosa è la semifinale di Coppa di Francia: dove vederla, probabili formazioni e pronostico

Con l’inaspettata sconfitta del PSG in casa contro il Lione, e grazie alla clamorosa rimonta del Lens appunto contro il Tolosa nel turno di campionato di venerdì scorso, i padroni di casa sono ad un solo punto in classifica dalla truppa di Luis Enrique e, anche se hanno una partita in più, sognano qualcosa di unico.

Ma oltre questo, il primo grande obiettivo di una stagione che rimarrà comunque strepitosa, è quello di prendersi la finale di Coppa di Francia battendo nello spazio appunto di pochi giorni un Tolosa che ha fatto vedere cose molto positivi nel match in campionato. Poi gli ospiti sono rimasti in inferiorità numerica e quindi hanno perso certezze e misure in mezzo al campo, e subendo una rete nei minuti di recupero hanno visto sfumare la possibilità di tornare a casa con dei punti. Questo non ha messo in dubbio la salvezza del Tolosa, che è ben tranquillo in classifica. Ma c’è da dire che secondo noi il Lens ha imparato decisamente la lezione. Forse i giallorossi di casa hanno preso sottogamba l’avversario, forse credevano di poter fare un solo boccone ma così non è stato. E allora ecco che la soglia di attenzione si alzerà sicuramente in questa partita che ha un valore enorme.

Il Lens parte favorito. E vincerà la partita. Per il Tolosa in poche parole il sogno si chiuderà ad un passo dall’ultimo atto.

Come vedere Lens-Tolosa in diretta tv e in streaming

Lens-Tolosa è in programma martedì alle 21:10. Si potrà seguire in diretta tv su COMO TV, la televisione tematica che ha i diritti della Coppa di Francia e anche di qualche altro evento in giro per l’Europa. Per vedere il match in diretta tv e in streaming si dovrà per forza di cose sottoscrivere un abbonamento. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria del Lens è quotata 1.53 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.72 su Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Ci aspettiamo un’altra vittoria del Lens, la seconda in pochi giorni, che regalerà ai padroni di casa una finale di Coppa di Francia incredibile e insperata. Per il Tolosa finiscono i sogni di gloria. Le probabili formazioni di Lens-Tolosa LENS (3-4-2-1): Risser; Celik, Ganiou, Sarr; Abdulhamid, Sangare, Thomasson, Udol; Thauvin, Said; Edouard.

TOLOSA (3-4-2-1): Restes; Cresswell, Koumassa, Nicolaisen; Sidibe, Casseres, Demba, Methalie; Donnum, Gboho; Emersonn. POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1