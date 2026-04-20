Pronostico Girona-Betis: rimane solo la Liga

Girona-Betis è una gara della trentatreesima giornata della Liga e si gioca martedì: dove vederla, formazioni, pronostico

La grandissima delusione della scorsa settimana con l’eliminazione da parte del Braga, potrebbe costare carissima alla truppa di Pellegrini. Gli andalusi, avanti di due gol, si sono fatti rimontare e ribaltare dai portoghesi dicendo addio alle speranze europee. E adesso rimane solo la Liga ai biancoverdi.

Difendere il quinto posto in classifica, che potrebbe anche voler dire qualificazione alla prossima Champions League per quanto riguarda il campionato spagnolo, è l’unico target che rimane ad una formazione che si aspettava di fare un percorso diverso al di là dei confini nazionali. Ci sono da leccare le ferite, cosa già fatta, e cercare di riprendere il cammino che per una grossa fetta di annata è stato quasi impeccabile. Il Girona è una squadra che comunque venderà la pelle ad un prezzo molto alto. I trentotto punti in graduatoria non garantiscono ad oggi la salvezza in maniera aritmetica (ma solamente quello) ma sono un punto esclamativo per la permanenza. Sono sei i punti di distacco su chi andrà a retrocedere – e ci sono anche diverse squadre in mezzo – quindi possiamo tranquillamente affermare che i padroni di casa sono sicuri del posto anche il prossimo anno. Ed è per tale motivo che ci aspettiamo una reazione di orgoglio del Betis.

Come vedere Girona-Betis in diretta tv e streaming

La sfida Girona-Betis, gara valida per la trentatreesima giornata della Liga spagnola, è in programma martedì alle 21:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Betis è quotata 2.80 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.57 su Goldbet e Lottomatica.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Sicuramente questa sfida regalerà almeno un gol per squadra. Pochi dubbi. Noi crediamo che il Betis possa riuscire a tornare a casa con un risultato positivo: quindi anche la doppia esterna, che ha una buona quota, è da tenere in considerazione.

Le probabili formazioni di Girona-Betis

GIRONA (4-2-3-1): Gazzaniga; Rincon, Vitor Reis, Blind, Martinez; Beltran, Witsel; Tsygankov, Ounahi, Lemar; Echeverri.

BETIS (4-3-3): Valles; Gomez, Llorente, Bartra, Bellerin; Fidalgo, Amrabat, Fornals; Ezzalzouli, Cucho, Ruibal.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-2