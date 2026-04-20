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Pronostico Girona-Betis: rimane solo la Liga

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Girona-Betis è una gara della trentatreesima giornata della Liga e si gioca martedì: dove vederla, formazioni, pronostico

La grandissima delusione della scorsa settimana con l’eliminazione da parte del Braga, potrebbe costare carissima alla truppa di Pellegrini. Gli andalusi, avanti di due gol, si sono fatti rimontare e ribaltare dai portoghesi dicendo addio alle speranze europee. E adesso rimane solo la Liga ai biancoverdi.

Pronostico Girona-Betis
Pronostico Girona-Betis: rimane solo la Liga (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Difendere il quinto posto in classifica, che potrebbe anche voler dire qualificazione alla prossima Champions League per quanto riguarda il campionato spagnolo, è l’unico target che rimane ad una formazione che si aspettava di fare un percorso diverso al di là dei confini nazionali. Ci sono da leccare le ferite, cosa già fatta, e cercare di riprendere il cammino che per una grossa fetta di annata è stato quasi impeccabile. Il Girona è una squadra che comunque venderà la pelle ad un prezzo molto alto. I trentotto punti in graduatoria non garantiscono ad oggi la salvezza in maniera aritmetica (ma solamente quello) ma sono un punto esclamativo per la permanenza. Sono sei i punti di distacco su chi andrà a retrocedere – e ci sono anche diverse squadre in mezzo – quindi possiamo tranquillamente affermare che i padroni di casa sono sicuri del posto anche il prossimo anno. Ed è per tale motivo che ci aspettiamo una reazione di orgoglio del Betis.

Come vedere Girona-Betis in diretta tv e streaming

Come vedere Girona-Betis
Come vedere Girona-Betis in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Girona-Betis, gara valida per la trentatreesima giornata della Liga spagnola, è in programma martedì alle 21:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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La vittoria del Betis  è quotata 2.80 su GoldbetLottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.57 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

Sicuramente questa sfida regalerà almeno un gol per squadra. Pochi dubbi. Noi crediamo che il Betis possa riuscire a tornare a casa con un risultato positivo: quindi anche la doppia esterna, che ha una buona quota, è da tenere in considerazione.

Le probabili formazioni di Girona-Betis

GIRONA (4-2-3-1): Gazzaniga; Rincon, Vitor Reis, Blind, Martinez; Beltran, Witsel; Tsygankov, Ounahi, Lemar; Echeverri. 
BETIS (4-3-3): Valles; Gomez, Llorente, Bartra, Bellerin; Fidalgo, Amrabat, Fornals; Ezzalzouli, Cucho, Ruibal.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-2

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