Pronostico Maiorca-Valencia: il Pirata trascina ancora

Maiorca-Valencia è una gara della trentatreesima giornata della Liga e si gioca martedì: dove vederla, formazioni, pronostico

Un solo punto in classifica divide queste due squadre che lottano per la salvezza. Valencia 34, Maiorca 34. Si sapeva che avrebbero lottato per molto tempo per la permanenza, ma la classifica è davvero corta e il rischio che una delle due possa retrocedere è davvero altissimo. C’è da cambiare marcia in maniera definitiva.

Sta meglio il Maiorca, che nelle ultime cinque ha vinto tre volte e tra queste affermazioni c’è stata anche quella contro il Real Madrid. In tutto questo Muriqi, il Pirata, è diventato il miglior marcatore della storia di questa squadra. Il kosovaro, idolo dei tifosi, è un trascinatore nato e in una gara del genere, nella quale i punti valgono il doppio se non il triplo, si potrebbe davvero esaltare nella lotta. I padroni di casa stanno costruendo appunto davanti al proprio pubblico la propria permanenza. Mentre il Valencia, in trasferta, o vince senza subire gol (così come è successo nelle ultime due partite) oppure perde. E siccome almeno una rete gli isolani, sempre con quell’attaccante che abbiamo citato prima (quindi occhio pure al marcatore) la dovrebbero trovare, con essa si potrebbero prendere tre punti pesantissimi che non solo permetterebbero il sorpasso in classifica, ma avvicinerebbero in maniera clamorosa la salvezza.

Come vedere Maiorca-Valencia in diretta tv e streaming

La sfida Maiorca-Valencia, gara valida per la trentatreesima giornata della Liga spagnola, è in programma martedì alle 19. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Comparazione quote

La vittoria del Maiorca è quotata 2.45 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.80 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

Maiorca vincente, perché i padroni di casa stanno bene e sentono e vedono proprio da vicino la possibilità di prendersi qualcosa di unico per la stagione. Tre punti fondamentali per la salvezza.

Le probabili formazioni di Maiorca-Valencia

MAIORCA (4-2-3-1): Roman; Maffeo, Valjent, Mascarell, Mojica; Samu, Darder, Morlanes, Torre; Virgili, Muriqi.

VALENCIA (3-4-1-2): Dimitrievski; Correia, Tarrega, Pepelu, Gaya; Guerra, Rodriguez, Ugrinic; Rioja, Ramazani, Sadiq.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1