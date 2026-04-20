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Pronostico Crystal Palace-West Ham: il momento di allungare

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Crystal Palace-West Ham è una partita della trentatreesima giornata di Premier League e si gioca lunedì: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Il Crystal Palace ha decisamente vissuto dei giorni importantissimi, conquistando nel corso della passata settimana una qualificazione ad una semifinale europea per la prima volta nella propria storia. E siccome in campionato ormai la salvezza, vero obiettivo fino a poco tempo fa, è stato raggiunto, adesso il pensiero non può che essere solo alla Coppa.

Pronostico Crystal Palace-West Ham
Pronostico Crystal Palace-West Ham: il momento di allungare (AnsaFoto) – Ilveggente.it

A differenza del West Ham, ovviamente: gli ospiti sono un punto davanti al Tottenham che sarebbe retrocesso, e hanno l’occasione per allungare. Anche un pareggio potrebbe andare bene visto il valore dell’avversario di turno. E siccome le motivazioni pendono giustamente tutte da un lato, allora la truppa ospite può sicuramente riuscire nel colpaccio che serve per avvicinare la salvezza. E come colpaccio intendiamo muovere la classifica, in questo caso non solo la vittoria. Lo sappiamo benissimo che non rimane un compito semplice per gli Hammers. Però, questa squadra, nel corso degli ultimi mesi, qualche segnale importante lo ha mandato ed è riuscita a tirarsi fuori da una situazione che ad un certo punto sembrava impossibili da aggiustare.

Come vedere Crystal Palace-West Ham in diretta tv e in streaming

La sfida Crystal Palace-West Ham è in programma lunedì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.25 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.63 su Lottomatica.

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Il pronostico

Le fatiche europee, l’accesso alla semifinale e una salvezza ormai raggiunta potrebbero far passare in secondo piano questo appuntamento per il Palace. Occhio quindi al West Ham che, siamo sicuri, porterà dei punti a casa in questo lunedì notte.

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Le probabili formazioni di Crystal Palace-West Ham

CRYSTAL PALACE (4-2-3-1): Henderson; Canvot, Richards, Riad; Munoz, Lerma, Hughes, Sosa; Sarr, Johnson; Mateta.
WEST HAM (4-2-3-1): Hermansen; Walker-Peters, Mavropanos, Disasi, Diouf; Bowen, Soucek, Fernandes, Summerville; Pablo; Castellanos.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2
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