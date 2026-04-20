Pronostico Athletic Bilbao-Osasuna: almeno una soddisfazione

Athletic Bilbao-Osasuna è una gara della trentatreesima giornata della Liga e si gioca martedì: dove vederla, formazioni, pronostico
La stagione dell’Athletic Bilbao sta scivolando via senza nessuno scossone importante. Una squadra che ha 38 punti in classifica ma che adesso, grazie alla vittoria della Real Sociedad in Coppa del Re che permette ai baschi di prendersi un posto europeo sicuro, potrebbe rientrare per qualcosa di importante. Ma serve vincere qualche partita, cosa che agli uomini di Valverde, che lascerà alla fine di questa stagione, manca da parecchio tempo.
Da quasi un mese contro il Betis. Unico sorriso nelle ultime cinque partite (quattro le sconfitte). Una situazione inaspettata per quelle che sono le qualità di una squadra importante che era stata costruita per rimanere in alto. E l’Osasuna è addirittura davanti in classifica, di un solo punto, è vero. Ma è pur sempre davanti. Ma ci aspettiamo, in questa partita, un segnale di orgoglio del Bilbao, qualcosa che possa dare davvero un senso alla parte finale di questa annata che comunque sarà storica, e anche per un certo senso di riconoscenza nei confronti del proprio allenatore che tanto bene ha fatto nel corso di questi anni. Non si può vedere un Bilbao destinato all’anonimato. Ed è per tale motivo che il martedì della Liga potrebbe regalare qualche soddisfazione (intanto il sorpasso in classifica) e poi il sogno che un filotto di vittorie possa regalare una qualificazione all’Europa. Che sia Conference o Europa League si vedrà.
Come vedere Athletic Bilbao-Osasuna in diretta tv e streaming
La sfida Athletic Bilbao-Osasuna, gara valida per la trentatreesima giornata della Liga spagnola, è in programma martedì alle 19. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.
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Il pronostico
Crediamo sia arrivato il momento per i padroni di casa di vincere una partita e di dare un senso diverso a questo finale di stagione. Gara da vittoria interna. E anche da almeno tre reti complessive.
Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Osasuna
ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; Gorosabel, Vivian, Laporte, Berchiche; Jauregizar, Ruiz de Galarreta; I. Williams, Sancet, N. Williams; Guruzeta.
OSASUNA (3-4-1-2): Herrera; Rosier, Boyomo, Herrando, Galan; Moncayola, I. Munoz; Garcia, Oroz, V. Munoz; Budimir.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1
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