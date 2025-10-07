Pronostico Munar-Djokovic: stavolta niente “maratona”

Munar-Djokovic è un match valido per il quarto turno del Masters 1000 di Shanghai: analisi, statistiche, notizie, orario, pronostico, diretta tv e streaming.

Il ritiro di Jannik Sinner, costretto a dare forfait durante il match con l’olandese Griekspoor per via dei crampi, ha aperto una vera e propria autostrada nella parte bassa del tabellone del Masters 1000 di Shanghai. Un invito a nozze per Novak Djokovic, adesso il favorito numero uno per la vittoria del prestigioso torneo cinese.

Due i match disputati dall’esperto tennista serbo, attualmente numero cinque del ranking mondiale, che prima di Shanghai si era preso un mese di pausa: a inizio settembre la sconfitta in semifinale allo US Open contro Carlos Alcaraz.

Dopo aver sistemato in due set Marin Cilic all’esordio, Djokovic ha dovuto sudare, nel senso letterale del termine, le fatidiche sette camicie – umidità e temperature elevatissime nella metropoli cinese – per piegare il tedesco Yannick Hanfmann, restando in campo due ore e 42 minuti (4-6 7-5 6-3). Una partita diventata complicata anche a causa dei malori che hanno costretto per ben due volte Nole a fermarsi e a vomitare. Non appena Hanfmann è calato al servizio, fondamentale che gli aveva consentito di aggiudicarsi il primo parziale, il nativo di Belgrado ne ha approfittato, mettendolo sotto pressione e facendolo cadere nella sua “trappola” psicologica. Nel quarto turno dovrà vedersela con lo spagnolo Jaime Munar, numero 44 al mondo, che fin qui ha fatto un percorso davvero brillante. Lo spagnolo, che sta dimostrando di essere pericoloso anche su cemento, ha eliminato Fucsovic, Cobolli e Nishioka, vincendo in due set solamente contro il tennista italiano.

Come vedere Munar-Djokovic diretta tv e in streaming