Pronostico Darderi-Musetti: nel derby italiano arriva il tris

Darderi-Musetti è valida per i sedicesimi di finale del Masters di Shangai: pronostico e dove vederla in tv e in streaming

Il derby italiano a Shanghai ha un padrone. Non solo per quelli che sono i due precedenti tra questi tennisti, ma anche perché, Musetti, ci pare essere davvero molto più pronto di Darderi ad affrontare questo tipo di partite.

Nella carriera in due occasioni c’è stato uno scontro diretto, che è sempre finito allo stesso modo, con una vittoria di Musetti che ha grosse possibilità di andare a prendersi gli ottavi di questo Masters. Dopo essersi ritirato nei quarti di finale a Pechino, il numero 9 della classifica Mondiale sogna di arrivare in fondo – ed ha le qualità per farlo – e sogna di farlo senza nemmeno sudare più di tanto. Sì, Darderi – arrivato a questo punto dopo aver battuto il cinese Bu in due set e senza soffrire – rischia grosso: rischia di essere eliminato di nuovo in una fase ancora precoce del torneo.

In un solo modo, l’italiano che appare sfavorito, potrebbe riuscire a mettere la testa davanti: cercando di sfruttare le fatiche di Musetti che ci sono dopo un’annata ricca di impegni. Ed è per questo che il nostro pronostico, comunque, pende verso i tre set.

Come vedere Darderi-Musetti in diretta tv in chiaro e in streaming

La partitaDarderi-Musetti sarà trasmessa lunedì 6 ottobre su Sky Sport. Disponibile anche la diretta streaming sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Darderi-Musetti: il pronostico

Musetti stanco ed è vero. Ma i precedenti ci dicono che il tennista dentro i primi dieci della classifica mondiale ha per ora ancora qualcosa in più rispetto al collega. Darderi dalla sua ha il “niente da perdere” e il sogno di prendersi una rivincita, almeno per una volta, per la prima volta, nei confronti del collega. Quindi occhio a questa situazione. Crediamo, comunque, di poter dire di un Musetti vincente magari in tre set. Con un parziale, nel quale, magari soffrirà un poco la stanchezza prima di riprendere il cammino.