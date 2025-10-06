Brooks Nader e il triangolo con Sinner e Alcaraz: la modella rompe il silenzio

La splendida modella Brooks Nader parla per la prima volta delle voci di un triangolo amoroso con Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: la sua versione dei fatti.

Ha lasciato che tutti parlassero di lei e del presunto triangolo in corso con i due tennisti più forti del momento, vale a dire Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Dopodiché, si è accomodata nello studio di “Watch what happens live with Andy Cohen” e ha vuotato il sacco una volta per tutte.

Brooks Nader, modella e personaggio noto della tv, ha finalmente parlato delle voci che l’hanno riguardata da vicino e che sono iniziate a circolare durante gli US Open. La vicenda aveva fatto rapidamente il giro dei media, soprattutto dopo che la sorella della diretta interessata, Grace Ann, aveva suggerito inizialmente un legame con Sinner, per poi confermare anche il coinvolgimento di Alcaraz.

Intervistata nel programma, la Brooks ha scelto – saggiamente, aggiungeremmo – la strada della discrezione, evitando di confermare o smentire direttamente le indiscrezioni. Ha dato una risposta da manuale, di quelle che nessuno, forse, si sarebbe aspettato.

Amore o speculazioni? Brooks Nader vuota il sacco su Sinner e Alcaraz

“Direi solo che una signora non bacia e racconta – queste le sue parole – specialmente due volte, non è carino. Uscire con qualcuno oggi è un concetto molto ampio. Non lo so… Comunque, i ragazzi lo fanno sempre, quindi perché non potrei farlo io?“.

Benché Brooks abbia abilmente glissato sulla domanda direttissima a lei rivolta durante la trasmissione, le accuse di un presunto triangolo sono state messe in discussione da una fonte vicina alla vicenda, secondo cui la modella avrebbe semplicemente cercato attenzione mediatica: “Brooks vuole essere collegata a ogni storia, relazione o dramma possibile – si era detto – Più è presente sulle news, meglio è. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, cerca solo divertimento, senza impegnarsi con Carlos, Jannik o chiunque altro”.

Anche il giornalista Alberto Guzman, dal canto suo, ha chiarito che Alcaraz non ha mai avuto una relazione con Brooks e che non avrebbe nessuna intenzione, inoltre, d’impegnarsi in legami seri.