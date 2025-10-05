Pronostico Lille-PSG: l’ultimo successo risale a quattro anni fa

Lille-PSG è una partita valida per la settima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

La settima giornata della Ligue 1 si conclude con quella che, da qualche anno a questa parte, è diventata una delle “classiche” del massimo campionato francese, la sfida tra Lille e PSG. I campioni di Francia e d’Europa sono reduci da una vittoria prestigiosissima a Barcellona in Champions League. Nonostante le assenze e i tanti giovani in campo, la corazzata di Luis Enrique ha battuto 2-1 i blaugrana (Mayulu e Gonçalo Ramos) centrando il secondo successo di fila nella manifestazione dopo il roboante 4-0 rifilato all’Atalanta all’esordio.

Ennesima prova di forza per un PSG che sta correndo veloce anche in patria, sebbene la striscia vincente si sia interrotta due settimane fa nel Classique con il Marsiglia.

I parigini, alla vigilia di questo turno, condividono la vetta della classifica con il Lione a quota 15 punti. Non hanno il miglior attacco (12 gol) ma è la difesa che, per il momento, sta facendo la differenza (la meno perforata dopo quella del Lione). Il Lille invece è sesto, a -5 dal primo posto. I Dogues hanno frenato bruscamente nelle ultime due giornate, perdendo prima il derby du Nord con il Lens (3-0) e cadendo in casa con il Lione (0-1). Due brutte battute d’arresto che tuttavia non hanno impedito agli uomini di Bruno Genesio di fare l’impresa contro la Roma all’Olimpico in Europa League. Giovedì scorso il Lille ha fatto due su due in coppa violando l’impianto capitolino: decisivo un gol di Haraldsson (0-1) ma soprattutto le strepitose parate del portiere Ozer, capace di neutralizzare addirittura 3 calci di rigore (due a Dovbyk e uno a Soulé).

Come vedere Lille-PSG in diretta tv e in streaming

Lille-PSG è in programma domenica alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Lille ha reagito dopo le due sconfitte in campionato ma la vittoria di Roma è arrivata anche grazie ad un po’ di fortuna, visto quello che è successo nel finale. I Dogues non battono il PSG dal 2021 e difficilmente riusciranno ad invertire il trend. Nonostante le numerose assenze con cui deve fare i conti Luis Enrique (da Kvara a Joao Neves, passando per Dembélé e Doué) ipotizziamo un’affermazione dei capitolini in una gara in cui dovrebbero andare a segno entrambe.

Le probabili formazioni di Lille-PSG

LILLE (4-2-3-1): Özer; Meunier, Mbemba, Ngoy, Perraud; Bouaddi, André; Fernandez-Pardo, Haraldsson, Correia; Giroud.

PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, Mayulu; Mbaye, Gonçalo Ramos, Barcola.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2