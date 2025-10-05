Pronostici Premier League 5 ottobre ore 15:00: il doppio impegno non incide

Premier League, scendono in campo quelle squadre che in settimana sono state impegnate nelle coppe europee. Tante le sfide incrociate.

Tre vittorie di fila per uscire dalla crisi. L’Aston Villa di Unai Emery sembra aver voltato pagina dopo un inizio da incubo, che aveva pure fatto vacillare la posizione dell’allenatore basco. Una volta sbloccatisi battendo il Bologna nella prima giornata di Europa League, i Villans non si sono più fermati. Primo successo in campionato (3-1 ai danni del Fulham) e secondo consecutivo in coppa, con l’affermazione in casa dell’ostico Feyenoord, squadra mai semplice da affrontare al De Kuip, davanti al suo pubblico.

Buendia e McGinn giovedì scorso hanno sistemato il club di Rotterdam (0-2) rilanciando le ambizioni del Villa, ora chiamato a recuperare posizioni in una classifica di Premier League che non è affatto bella. La striscia vincente potrebbe tranquillamente allungarsi nel match casalingo con il neopromosso Burnley, reduce da un pesante 5-1 a Manchester contro il City. I Clarets non vincono da agosto (2-0 contro il Sunderland, in quella che resta finora l’unica gioia in campionato) e da allora hanno conquistato un solo punto.

McGinn e compagni, nonostante la stanchezza per via dell’impegno europeo, dovrebbero dunque riuscire ad aggiudicarsi l’intera posta in palio contro un avversario che non espugna il Villa Park dal 2015. Ha giocato in coppa anche il Crystal Palace, esordendo con un comodo 2-0 in casa della Dinamo Kiev, chiudendo pure in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Sosa. La stagione delle Eagles fino a questo momento è da incorniciare – una settimana fa gli uomini di Oliver Glasner hanno regalato il primo dispiacere al Liverpool capolista, salendo al terzo posto – e la classifica lo dimostra. Tuttavia sarà complicato gestire il doppio impegno per una squadra che non è abituata a giocare ogni tre giorni: la sensazione è che il Palace non andrà oltre un pareggio nel nuovo stadio dell’Everton, ancora imbattuto tra le mura amiche.

Le previsioni sulle altre partite

Il Newcastle in settimana ha centrato il primo successo nella League Phase della Champions League facendo il bello e il cattivo tempo in Belgio contro l’Union Saint-Gilloise. I bianconeri dovrebbero ripetersi contro un Nottingham Forest in caduta libera, sconfitto anche dai danesi del Midtjylland in Europa League: da quando i Tricky Trees hanno cambiato allenatore (Postecoglou al posto di Espirito Santo) non hanno vinto neanche una partita. Difficile che si sblocchino a St James’ Park.

Almeno una rete par parte, infine, in Wolverhampton-Brighton. I Seagulls hanno appena espugnato Stamford Bridge, castigando il Chelsea nel suo stadio, ma restano una squadra molto incostante. In difesa, poi, il Brighton subisce parecchi gol ed è improbabile che riesca a tenere la porta inviolata con i Wolves al Molineux.

Premier League: possibili vincenti

Crystal Palace o pareggio (in Everton-Crystal Palace)

Aston Villa (in Aston Villa-Burnley)

Newcastle (in Newcastle-Nottingham Forest)

La partita da almeno tre gol complessivi

Newcastle-Nottingham Forest

Premier League: la partita da almeno un gol per squadra

Wolverhampton-Brighton

Comparazione quote

Il segno “Gol” in Wolverhampton-Brighton è quotato a 1.65 su Goldbet, Lottomatica e Snai. La vittoria del Newcastle è quotata invece a 1.55 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

