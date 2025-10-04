Tango, merengue… e gelosia: la verità su Flavia Pennetta e il Ballando di Fognini

Fabio Fognini si cimenta tra tango e merengue a Ballando con le Stelle, ma la verità sulla presunta gelosia di Flavia Pennetta sorprende tutti.

Fabio Fognini, inutile negarlo, ha iniziato la sua nuova vita. Sta attraversando un momento di grande esposizione mediatica, alla luce del suo passaggio dai campi da tennis al parquet di Ballando con le stelle. L’ex tennista, fresco di debutto nello show di Milly Carlucci, è pienamente coinvolto in questa nuova avventura, che sta documentando in modo anche abbastanza fedele sui social.

Di recente, a dimostrazione di ciò, ha risposto alle curiosità dei suoi follower tramite il box delle domande su Instagram, offrendo qualche dettaglio gustoso su questa inedita parentesi extrasportiva.

In tanti gli hanno chiesto come la moglie, Flavia Pennetta, stesse vivendo queste novità, con tutti i cambiamenti che, inevitabilmente, ha portato con sé. Ed è stato in quel frangente che il campione ligure, che ha appeso la racchetta al chiodo dopo il fantastico match contro Carlos Alcaraz a Wimbledon, ha vuotato il sacco.

Fognini vuota il sacco: così Pennetta vive la parentesi a Ballando con le stelle

“Chi la conosce ne sarà sorpreso – dice nelle storie – ma è stata lei a mandarmi qui e adesso mi alleno 4 ore al giorno tra salsa e merengue… “.. La risposta, messa così, smentisce qualsiasi ipotesi di gelosia reale e ha trasformato la curiosità dei follower in un simpatico siparietto social.

Non c’è nessuna nube all’orizzonte, dunque, anzi. La coppia appare più affiatata che mai, tanto che Pennetta, lo scorso sabato, era seduta tra il pubblico dello show per osservare ogni passo e ogni piroetta del marito.

La loro complicità emerge anche dai commenti e dagli scatti condivisi sui social: applausi, sorrisi e battute hanno scandito l’esordio di Fognini, confermando che il vero obiettivo non è vincere, ma mettersi in gioco e divertirsi. Meglio ancora se, come in questo caso, con il supporto della sua amata.