Pronostico Bologna-Pisa: tripletta interna prima della sosta

Bologna-Pisa è una partita della sesta giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Due vittorie in altrettante partite, in Serie A, in casa per il Bologna. Che sì, ha giocato in Europa League pareggiando contro il Friburgo, ma soprattutto nel primo tempo, giovedì sera, aveva fatto vedere buone cose. Da quelle bisogna ripartire.

L’andamento comunque alterno, in generale, viste le disfatte in trasferta – o quasi disfatte – costringe Italiano a chiedere un ulteriore sforzo ai suoi uomini in vista del difficile, ma non difficilissimo, impegno contro il Pisa di Alberto Gilardino. Che, in trasferta, ha perso due volte. Una in campionato e una in Coppa Italia, contro il Torino. Insomma, il pareggio piazzato alla prima giornata sul difficile campo dell’Atalanta è un ricordo. Il Pisa non ha una formazione che sembra pronta a fare un campionato tranquillo, almeno questa è la sensazione. Troppa inesperienza, in primis, ma anche giocatori che non hanno quel cambio passo che serve per andare ad attaccare, nel momento in cui capitano, quei palloni che possono fare la differenza.

In poche parole, come avrete capito, ci pare ampiamente alla portata una vittoria della squadra di Italiano.

Come vedere Bologna-Pisa in diretta tv e in streaming

La sfida Bologna-Pisa, in programma domenica alle 15:00, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Comparazione quote

La vittoria del Bologna è quotata 1.60 su Goldbet e Lottomatica e 1.60 su Snai. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.77 su Snai.

Il pronostico

Bologna vincente e tripletta piazzata in campionato con la terza affermazione di fila. Il modo migliore per andare alla sosta per la squadra emiliana.

Le probabili formazioni di Bologna-Pisa

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggen, Lucumi, Miranda; Freulero, Moro; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro.

PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Marin, Akinsanmiro, Leris; Tramoni, Cuadrado; Nzola.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0